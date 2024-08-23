"Золоті гори" у спадок: як виглядає вдова покійного Кернеса і що вона отримала після його смерті (фото)

Вдова колишнього харківського мера Оксана Гайсинська отримала гарний спадок

Геннадій Кернес — одіозна та широко відома постать в українській політиці. Він багато років був мером Харкова, а потім помер від ускладнень коронавірусу, перебуваючи ще на посаді. Його друга дружина Оксана Гайсинська отримала добротний спадок після смерті чоловіка-чиновника.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що дісталося вдові Кернеса Оксані Гайсинській після його смерті. Спадщина виявилася дуже великою.

Оксана Гайсинська на річницю смерті Кернеса

Оксана Гайсинська — як вона виглядає і чим займається

Відомо, що 54-річна Оксана Гайсинська є донькою заступника генерального прокурора України, екс-прокурора Києва Юрія Гайсинського. Вона стала другою дружиною мера Харкова Кернеса. До того моменту, коли вони пов’язали себе узами шлюбу, Оксана вже виховувала сина Родіона, який народився 1992 року від її першого чоловіка.

Оксана Гайсинська та Геннадій Кернес

Після смерті Геннадія Кернеса Оксані Гайсинській дісталася добра спадщина — бізнеси, нерухомість, земля та машини. Схоже, саме цим жінка і займається, залишаючись в Україні навіть після початку повномасштабної війни.

Любителька розкоші, курортів та елітних авто

У публікаціях ЗМІ з посиланням на декларації Кернеса за 2009 рік значиться, що Гайсинська свого часу володіла цілим автопарком автомобілів: Bentley brooklands 2009 року випуску – 200 тисяч доларів. Rolls-royce ghost 2010 – 300 тисяч доларів. BMW x-6 2009 року на момент покупки близько 100 тисяч доларів. Audi a8 2012 – на час придбання близько 100 тисяч доларів.

Також відомо, що Гайсинська має квартиру на 150 квадратів у самому центрі Києва на вулиці Шовковичній, яку придбала у 2015 році за приблизно 25 мільйонів гривень. Ще дві квартири загальною площею 300 квадратів у Харкові. Вартість яких понад 300 тисяч доларів.

А із соцмереж Оксани Гайсинської можна дізнатися, що вона любителька розкішних дорогих курортів за кордоном. Так, в Instagram жінки свого часу з’являлися фото із сімейного відпочинку на Мальдівах, Сейшелах, в Італії, Лондоні тощо.

"Золоті гори" у спадок після смерті Кернеса

Як йдеться у журналістському розслідуванні "Слідство Інфо", після смерті чоловіка Оксана Гайсинська стала власницею ТОВ "Діамант 2006", якому належать земля та будівлі у центральній частині Харкова. Загалом, за підрахунками журналістів, зараз Гайсинська та її син Родіон Гайсинський заволоділи активами на 1,3 млрд грн. Більшість власності на них офіційно переписали вже після смерті Кернеса.

Оксана Гайсинська та Геннадій Кернес

Також Оксана Гайсинська з’явилася серед власників компаній, які володіють землею під фудкортом у парку Горького та під кафе у парку Шевченка. Також тепер вона власниця землі та будівлі у центрі Харкова, де раніше був обласний осередок "Партії регіонів", а пізніше регіональний штаб партії "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Крім того, Гайсинська після смерті Кернеса стала власницею низки харківських компаній, серед яких "Флорс", "Стейдж Т", "Дельта Аури", "Версіо", "Вайзе", "Соло Інжиніринг" та "Веберз". На них оформлене різне бізнес-майно у центрі Харкова: будинки, офісні приміщення та кафе.

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