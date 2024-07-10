В одному з районів Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за 11 мільйонів гривень

Наприкінці липня буде обрано підрядника

У Подільському районі столиці комунальне підприємство "Київміськсвітло" планує провести заміну ртутних та натрієвих вуличних світильників на світлодіодні. Роботи хочуть проводити на проспекті Свободи та планують витратити на ці потреби понад 11 мільйонів гривень.

Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 30 листопада поточного року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Zakupivli.pro.

Так, столичне КП "Київміськсвітло" зібралося під час війни провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Подільського району Києва. Тут планується замінити ртутні та натрієві світильники на світлодіодні ліхтарі. Роботи проводитимуться на проспекті Свободи.

На дані роботи планується виділити 11 243 470 гривень із місцевого бюджету. Аукціон пройде 25 липня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення капітального ремонту.

За умовами договору підрядник повинен буде провести на проспекті Свободи демонтаж старих ліхтарів у кількості 234 штук та вивезти все будівельне сміття. Потім необхідно встановити нові світильники в кількості 240 штук, а також провести монтаж кронштейнів, проводів і кабелів.

Крім цього, в договорі зазначено, що підрядник має відновити благоустрій території, на якій відбуватимуться ремонтні роботи — тут мають встановити бордюри, покласти асфальт, засіяти газонну траву тощо.

Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 30 листопада поточного року.

Нагадаємо, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.

Раніше "Телеграф" писав, що "Київтеплоенерго" замовило на мільярд гривень австрійських генераторів. Учасники тендеру звинувачують компанію у проведенні нечесних торгів.