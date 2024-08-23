Будто и нет войны: Харьков ярко отметил день города (эффектные видео)

Жители Харькова искренне радовались обычным уличным фонарям, которые напомнили им о мирной жизни

В Харькове 23 августа ярко отметили День города. Впервые с начала полномасштабной войны на улицах включили праздничное освещение, а также заработали фонтаны.

Фото и видео праздничного Харькова делятся в сети. Жители и гости города отмечают, что такая атмосфера на время дает представить, что войны нет.

В пятницу Харькову исполнилось 370 лет. В честь круглой даты по всему городу включили уличное освещение. Возле кафе и ресторанов собралось огромное количество людей, в некоторых местах на дороге даже образовались пробки из-за наплыва людей и машин. Харьковчане пели песни — гимн Украины и известные строчки про Путина, танцевали и веселились.

Кроме того, по случаю праздника включили "сухой" фонтан, самый большой в Украине — 36 метров, 7 кругов и 150 форсунок. Он был открыт в 2020 году на День города. Фонтан оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.

Харьковчане отметили, что увидели свой город светлым впервые с 21 марта текущего года. Но праздник закончился около 22:30 — именно в это время в местных Telegram-каналах стали появляться сообщения, что свет на улицах отключили по всему городу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит могила Геннадия Кернеса на харьковском кладбище. Бывшему главе города установили памятник во весь рост.