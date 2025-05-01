"Просто мамі обіцяли вернути". У Харкові після обстрілу знайшли новий символ стійкості (відео)

Українці вже розповіли, чому так могло статись

У Харкові після чергової російської атаки місцеві помітили дивне явище. Так, на одному з балконів, де повилітали вікна, залишились цілими банки.

Відповідне відео опублікував у Tik Tok один з користувачів. За його словами, наслідки атаки для будинку були значними.

"Ви тільки гляньте, вікна у будинку повилітали, машини поруч з багатоповерхівкою горіли, а банки на балконі цілі. Як таке можливо?!" — каже чоловік.

На відео видно, що у будинку не залишилось жодного цілого вікна. Люди вже більшість з них забили фанерами, проте на одному з балконів було видно шафу з банками. Дивно те, що навколо повилітали вікна подекуди з рамами, а банки для консервації залишились цілими.

У коментарях користувачі вже почали жартувати, що ці банки треба повернути мамі, тому вони і цілі. Багато людей писало: "Банки — то святе", натякаючи на те, що їх обов'язково цілими треба вернути мамі чи бабусі, які щороку роблять закрутки. Були і ті, хто зауважив, що у Харкові навіть банки незламні.

До того ж серед користувачів знайшлись ті, хто припустив що банки вціліли не тільки через свою форму, а й розташування на балконі.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня росіяни атакували Харків дронами. Постраждало майже пів сотні людей. Було зафіксовано пожежі у кількох районах міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Харкові касетна ракета влучила у багатоповерхівку.