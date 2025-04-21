Евакуація на Харківщині триває: виїзд обов’язковий із сотень населених пунктів (документ)

Людям надають гуманітарну допомогу та прихисток

Понад дві тисячі мешканців прикордонних громад Харківської області з початку року змушені були покинути своє житло через активність ворога. Обов’язкова евакуація, до якої залучені як екіпажі силових відомств на броньованих автівках, так і транспорт благодійних організацій, триває й надалі. У відповіді на запит "Телеграфу" у Харківській ОВА повідомили, скільки населених пунктів мають залишити цивільні, та яку допомогу надають переселенцям.

У квітні 2025 року під обов'язкову евакуацію на Харківщині підпадають загалом 347 населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. В останньому, до речі, росіяни прагнуть захопити селище Борова, що є певним логістичним центром. Тож, відповідно, ворог активно атакує цей регіон й перебування в ньому цивільного населення є вкрай небезпечним. Саме тому, на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалювалось рішення про примусове вивезення родин з дітьми з деяких населених пунктах Борівської громади, а також Дворічанської, Куп'янської, Курилівської, Липецької, Петропавлівської, Великобурлуцької та Кіндрашівської. І як запевняють в Харківській ОВА, "на даний час в цих населених пунктах діти відсутні, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування".

В деяких громадах влада вдалась до примусової евакуації родин з дітьми

З огляду на складну безпекову ситуацію процес евакуації поділений на два етапи. Перший етап виконують поліцейські, представники ГУ ДСНС у Харківській області та волонтери лише на броньованих автівках. Загалом таких машин використовується 20. На другому етапі використовується звичайний транспорт, що надають 40 благодійних, волонтерських та громадських організацій. Це, наприклад, БО "Проліска", "Крила Харкова", "Незламна", "Координаційний гуманітарний центр", ГО "Місто добра", "Мирне небо", "Волонтер-68" та інші.

Найактивніше покидали села та селища, наближені до зони бойових дій, мешканці Харківщини у січні, тоді загалом було евакуйовано 999 осіб (в тому числі 148 дітей). У лютому – виїхало ще 852 особи (в тому числі 101 дитина), у березні – 637 (з них 34 дитини), за 10 днів квітня – 250 (в тому числі 30 дітей). Тож загальна кількість евакуйованих, повідомили в Харківській ОДА, становила на середину поточного місяця 2738 цивільних громадян, серед яких 313 дітей.

Три сотні сіл та селищ в зоні обов'язкової евакуації

Пунктом, куди відразу потрапляють евакуйовані, у Харкові визначене приміщення комунального закладу "Харківський науковий ліцей "Обдарованість". Тут дорослі та діти можуть відпочити, отримати гуманітарну допомогу та зареєструвати на отримання грошової допомоги – 10 800 грн. – від міжнародних організацій. За потреби вони отримують спрямування до тимчасових місць проживання. На Харківщині таких визначено 76, в них наразі мешкає 7 840 внутрішньо переміщених осіб, у т.ч. евакуйованих з небезпечних районів області. Вільними, за даними Харківської ОВА, залишаються 866 місць.

З початку року в місцях тимчасового проживання розселили понад три сотні мешканців

Як пояснили в обласній військовій адміністрації, початковий договір на проживання в таких адаптованих для потреб переселенців місцях укладається на пів року. Але він може бути подовжений, якщо люди ні отримали можливість повернутися додому, ні знайшли інше житло.

Як повідомляв "Телеграф", наразі триває евакуація і з населених пунктів Сумщини та Донеччині, якщо в першій області більшість мешканців лишається в межах регіону, сподіваючись повернутися до власних домівок, то у другій — можливість розселення ВПО є тільки за межами регіону.