Росіяни знову тероризують Харків безпілотниками: у місті лунали вибухи, є пожежі та пошкодження

Не менше восьми російських безпілотників атакували Харків вночі

Російські окупанти в ніч на 25 квітня вчергове влаштували масовану атаку на Харків, спрямувавши на місто ударні безпілотники. Внаслідок атаки у місті пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки, є пожежі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, у місті пролунало щонайменше п'ять вибухів через прильоти ворожих ударних БПЛА.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Станом на зараз було зафіксовано пʼять ударів по Харкову. Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків", – вказав Терехов у кількох повідомленнях.

За даними моніторингових каналів, з боку тимчасово контрольованої російським режимом Бєлгородської області трьома хвилями налетіли не менше восьми безпілотників росіян. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 24 квітня росіяни влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. Вночі на 24 квітня ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та "священна корова" росіян, літаки Ту-160. Все це – носії крилатих ракет Х-101/555.

Під ударом опинилися багато областей нашої країни — росіяни били не тільки дронами, але й крилатими та балістичними ракетами. Загалом від атаки ворога постраждало дев'ять регіонів, найбільшої кількості ударів зазнали Харків, Київ та Павлоград.