"Просто маме обещали вернуть". В Харькове после обстрела нашли новый символ стойкости

Украинцы уже рассказали, почему так могло произойти

В Харькове после очередной российской атаки местные люди заметили странное явление. Так, на одном из балконов, где вылетели окна, остались целыми банки.

Соответствующее видео опубликовал в Tik Tok один из пользователей. По его словам, последствия атаки для дома были значительными.

"Вы только взгляните, окна в доме вылетели, машины рядом с многоэтажкой сгорели, а банки на балконе целые. Как такое возможно?!" – говорит мужчина.

На видео видно, что в доме не осталось ни одного целого окна. Люди уже большинство из них забили фанерами, однако на одном из балконов был виден шкаф с банками. Удивительно то, что вокруг вылетели окна кое-где с рамами, а банки для консервации остались целыми.

В комментариях пользователи уже начали шутить, что эти банки нужно вернуть маме, потому они и целые. Многие люди писали: "Банки — это святое", намекая на то, что их обязательно целыми надо вернуть маме или бабушке, которые каждый год делают закрутки. Были и те, кто заметил, что в Харькове даже банки несокрушимые.

К тому же среди пользователей нашлись те, кто предположил, что банки уцелели не только из-за своей формы, но и расположения на балконе.

Напомним, в вечером 29 апреля россияне атаковали Харьков дронами. Пострадали почти полсотни человек. Были зафиксированы пожары в нескольких районах города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Харькове кассетная ракета попала в многоэтажку.