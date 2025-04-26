Створювався за прикладом Булонського лісу: яким раніше був один із найзнаменитіших парків Харкова

Центральний парк — це не тільки зона розваг, а й місце сили для багатьох харків’ян

Центральний парк культури та відпочинку у Харкові – це не просто місце для прогулянок та розваг. Його історія налічує понад 130 років, і за цей час він став невід’ємною частиною міської ідентичності. З’явившись наприкінці XIX століття як заміський Миколаївський парк, він пройшов шлях від затишної зеленої зони до найбільшого простору для відпочинку у Харкові.

Парк було закладено у 1893–1895 роках з ініціативи міської влади. Тоді він розташовувався за межами основної міської забудови та замислювався як місце для верхових прогулянок та проїздів в екіпажах – на зразок Булонського лісу в Парижі. Проєкт передбачав створення алей, мальовничих галявин та одиночних дерев. Вже до 1907 року, багато в чому завдяки ентузіазму городян, його площа збільшилася майже у два з половиною рази.

Центральна алея міського парку, 1913 рік

Зі встановленням радянської влади парк отримав нове ім’я — Комунальний. У 1930-х роках почалася активна модернізація: продовжили трамвайну лінію, відкрили тролейбусний маршрут від центру до парку, з’явилася Дитяча залізниця, яка діє й донині. Тоді ж з’явилися кінотеатр, атракціони, парашутна вежа, Зелений театр. Після смерті Максима Горького парк назвали на його честь й ця назва закріпилася на десятиліття.

Центральний парк Харкова до 1917 року

Під час Другої світової війни парк сильно постраждав: вирубали значну кількість дерев, знищено єдиний в Україні кедровий гай. У повоєнні роки йшло активне відновлення. До 1953 року у Харкові було висаджено близько 3 мільйонів нових дерев та чагарників, значна частина – у парку Горького. У 1952 році на вході в парк збудували колонаду, що стала одним із його архітектурних символів.

Комунальний парк, центральний вхід

З 1960-х до 1980-х років парк активно розвивався. Тут працював єдиний в Україні зал кольоромузики, де влаштовували аудіовізуальні вистави, а також Зелений театр. У 1971 році збудували канатну дорогу завдовжки майже 1,4 км, яка й досі залишається популярною міською пам’яткою.

1980 року перед входом встановили пам’ятник Максиму Горькому, скульптуру якого пізніше демонтували, а 2006 року — відновили на новому постаменті.

Центральний парк у 1956 році

Після 2010 року розпочалося масштабне оновлення парку. У 2011 році його тимчасово закрили, демонтували старі конструкції та атракціони. У День міста, 23 серпня 2012 року, його відкрили оновленим. Тоді ж було представлено його символ — білочка.

У ході реконструкції встановили сучасні атракціони, закуплені в Німеччині, Італії, Франції, Канаді та Великій Британії. Серед них – колесо огляду заввишки 55 метрів, Будинок жахів, роллердром, ретро-зона, спортивні майданчики, дитячі та екстремальні атракціони. Новий парк став магнітом не лише для харків’ян, а й для туристів, ставши своєрідним "містом у місті".

Так виглядає парк після реконструкції

Центральний парк культури та відпочинку продовжує розвиватися. Щороку тут з’являлися нові зони, арт-об’єкти та розважальні майданчики. У 2019 році відкрився "Казковий дім" з аніматронними фігурами, квест-кімнатами та сімейним кафе.

Війна внесла свої корективи до життєдіяльності парку. Хоча він залишається відкритим для відвідувань, територія неодноразово ставала за мету ворожих атак. Пошкоджені об’єкти відновлюються по можливості, оновлюють зелені зони та намагаються підтримувати атмосферу затишку.