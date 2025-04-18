Є жертва та десятки постраждалих: у Харкові касетна ракета влучила в багатоповерхівку (оновлюється)
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Серед постраждалих є малолітня дитина
У Харкові лунали вибухи зранку 18 квітня. За попередніми даними, місто атакували щонайменше чотирма ракетами. Один із "прильотів" прийшовся на багатоповерховий будинок, є жертва та постраждалі.
Оперативні дані повідомляє мер міста Ігор Терехов. За його словами, росіяни поцілили по густонаселеному району Харкова. Місцеві медіа уточнюють, що будинок пошкодили саме в Основ'янському районі.
6:16 Терехов уточнив, що внаслідок атаки уже відомо про 26 постраждалих. Пошкоджено щонайменше 15 багатоквартирних будинків.
"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", — додав мер.
Не виключено, що під завалами багатоповерхівки можуть знаходитися люди.
Станом на шосту ранку було відомо про 24 постраждалих. Серед них є малолітня дитина. Ще одна людина, на жаль, загинула.
"Надійшла інформація про одного загиблого у власній квартирі", — уточнив Ігор Терехов.
У місцевих пабліках показують, як виглядає задимлення у Харкові після прильотів російських ракет. Нагадаємо, що загалом по місту окупанти вдарили зранку щонайменше чотири рази.
Через близькість фронту Харків регулярно опиняється під ворожими обстрілами. Днями росіяни пошкодили цивільне підприємство у Салтівському районі міста.
Серйозною проблемою є те, що ворог починає модернізувати свою техніку, аби наносити більш серйозні удари. "Телеграф" уже розповідав, як в армії РФ змінили "шахед", аби легше атакувати прифронтові міста.