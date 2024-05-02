Що насправді відбувається у Грузії, та чи дійсно країна пливе в бік Росії? Інтервʼю з Хатією Деканоїдзе

Правляча партія "Грузинська мрія" продовжує штовхати країну під контроль Кремля.

У середу, 1 травня, грузинський парламент розглянув в другому читанні законопроєкт про іноземних агентів. Неодноразово лунали думки, що за основу був взятий російський подібний закон про іноагентів.

Пропонується реєструвати медіа та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, як "агенти іноземного впливу". Цим питанням буде займатися прокуратура.

Перші протести проти законопроєкту в Грузії відбулись весною минулого року. До розгону були залучені силовики. Зараз грузинська влада так само використовує правоохоронців проти учасників протесту, Поліція застосовує сльозогінний газ та гумові кулі. Але це не лякає грузинів, які готуються до нової хвилі протестів. Що наразі відбувається в країні, "Телеграф" розпитав колишню очільницю Нацполіції України, а наразі члена грузинського парламенту, Хатію Деканоїдзе.

Хатія Деканоїдзе під час роботи головою Нацполіції в Україні

— Розкажіть, яка станом на зараз ситуація з протестами?

— 1 травня був дуже великий протест, зібралось близько 100 тисяч людей. Тому що відбувалось друге голосування закону про іноагентів. Ми у Грузії називаємо цей документ "російським законом".

Люди протестують проти [засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна] Іванішвілі, проросійського олігарха, який хоче реально взяти геополітичний курс на Росію.

— Протести жорстко розганялися?

— Учора та позавчора використовувалися спеціальні засоби. Але люди не злякалися, і вчора [1 травня] був дуже великий протест. Вони приїхали із регіонів. Тож я думаю, що попри використання поліцією спеціальних засобів, люди не бояться.

Хатія Деканоїдзе на протесті в Грузії 01.05.2024

— Чи плануються нові протести?

— Так, сьогодні о 7 годині.

— Ваш прогноз щодо прийняття законопроєкту про іноагентів?

— Буде третє читання, і потім уже буде вето президента. Тому що президент сказала, що вона заветує закон. Але після цього парламент також намагатиметься подолати вето.

— Ваша президент Саломе Зурабашвілі підтримала учасників протесту, але чи достатньо цього? Чи може вона якось вплинути на ситуацію, крім накладання вето?

— Хто може впливати на ситуацію, і, звичайно, впливає, — це грузинський народ. І та молодь, яка виходить на вулиці. Тож я думаю, що всі ми, хто протестує проти цього законопроєкту, разом впливатимемо на цей процес.

— Чи зможуть протести якимось чином змінити політичну ситуацію в країні?

— Подивимося. Я думаю, що так. Тому що вже ясно, що Іванішвілі тримає геополітичний курс на Росію.

— Це можуть бути перевибори чи щось інше?

— Щиро кажучи, я не знаю. Парламентські вибори у нас заплановані у жовтні. Але я думаю, що найголовніше, щоб "Грузинська мрія" не ухвалила цей законопроект. А якщо прийматиме і голосуватиме, вони повинні заплатити дуже велику ціну. Отже, я думаю, що все попереду.

— Чи можете ви стверджувати, що наразі Грузія опинилася під повним впливом Росії?

— Ні. Ви знаєте, у нас влада проросійська, але народ у нас проєвропейський та проукраїнський. Тож це дуже важливо. А народ — це 100 тисяч людей на вулицях, понад мільйон, які реально підтримують протест. Отже, Грузія ніколи не стане проросійською.

— Ви не прогнозуєте, що Путін може скористатися ситуацією та знову ввести війська до Грузії?

— Ні. У нього й так бази стоять на території окупованої Грузії. Я думаю, що Путін дуже слабкий, і поки що наші українські брати та сестри воюють за свободу і за Україну, Путін не здатний ввести війська до Грузії чи Молдови.

— Ваш прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що законопроєкт про іноагентів має захистити Грузію від українізації. Як ви ставитеся до таких його заяв?

— Наш прем'єр-міністр постійно використовує проросійську пропаганду. Тож для мене це не сюрприз. Наш прем'єр-міністр тримає курс на Іванішвілі, а Іванішвілі на Росію. Тож усе зрозуміло. І Кобахідзе не є авторитетом у Грузії.