Протести проти "російського закону" в Грузії: поліція застосувала газ та водомети, є постраждалі (фото та відео)

Грузини відстоюють своє майбутнє без російської диктатури

Незважаючи на опір громадян Грузії, 1 травня парламент країни у другому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", аналог російського "закону про іноагентів". Вночі поліція Тбілісі застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників, які відмовилися залишати територію грузинського парламенту, госпіталізовано щонайменше вісім учасників акції.

"У постраждалих відзначають пошкодження різного типу, зокрема поранення в області обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикацію та ускладнення з дихальними шляхами", — заявили в МОЗ Грузії, слова відомства цитує "Эхо Кавказа".

Одного із постраждалих відпустили додому. Семеро потребують спостереження медиків, їхній стан задовільний. На місці протестів чергували 20 бригад "швидкої допомоги". Медики надали допомогу десяткам демонстрантів та одному співробітнику МВС. Найчастіше люди скаржилися на головний біль та печіння в очах.

Урядовий квартал та зона проведення акції зверху. Ніч на 2 травня

Telegram-канал Tbilisi life повідомив, що на акції біля будівлі парламенту Грузії один з демонстрантів отримав травму ока, ймовірно, від гумової кулі. Крім того, за даними ТБ Pirveli, одна зі швидких відвезла від парламенту неповнолітнього. Повідомляється, що він був непритомний, ймовірно, надихався газом.

Люди створили імпровізовані пункти допомоги постраждалим. Роздавали воду, засоби для промивання очей від сльозогінного газу. Примітно, що там є кольори українського прапора.

У мережі публікують фото гумових куль та капсул з газом, які використали проти протестувальників на акції у парламенту. При цьому заступник міністра МВС на брифінгу опівночі 2 травня заявив, що гумові кулі нібито не використовуються.

Серед написів, які роблять протестувальники на дорогах і стінах, нерідким є гасло "uck Russia". Грузини борються за майбутнє, вільне від російської диктатури.

Поліція відтіснила протестувальників з вулиці Читадзе у парламенту. Вони залишилися на проспекті Руставелі.

Нагадаємо, правляча партія "Грузинська мрія" внесла до парламенту законопроект "Про прозорість іноземного впливу", дещо змінену версію колишнього проєкту закону про іноагентів. 17 квітня парламент Грузії ухвалив його у першому читанні. 29 квітня юридичний комітет парламенту підтримав у другому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу". 30 квітня парламент Грузії розпочав розгляд законопроєкту у другому читанні.

У країні відновилися масові протести проти цього закону, оскільки його ухвалення загрожує змінити курс Грузії на євроінтеграцію, яка лише чотири місяці тому набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Грузинська опозиція та її прихильники називають його "російським законом" і вбачають у ньому загрозу європейському шляху розвитку країни.

Як повідомляв "Телеграф", президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зараз Грузія перебуває на роздоріжжі, оскільки протести проти скандального "російського закону" щодо так званих іноземних агентів визначають подальший шлях країни. Вона може далі тримати курс на Європу, а може скотитися до Росії.