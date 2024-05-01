Під крики протестувальників: парламент Грузії ухвалив проросійський законопроєкт, про що мова

Протестувальники скандують "раби", "росіяни"

На фоні багатотисячного протесту людей, який вже кілька днів не вщухає у Тбілісі, парламент Грузії таки ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який, по суті, повністю копіює аналогічний російський закон про "іноагентів". "За" проголосували 83 депутати й лише 23 виступили проти.

Про це повідомляє видання "Сова.News". Зазначається, що під час голосування за законопроєкт на вулицях Тбілісі, поблизу парламенту, протестувальники продовжували мітингувати.

"Біля будівлі парламенту Грузії відновилася акція проти закону "про іноагентів". Біля чорного входу до будівлі парламенту вже сталася сутичка між учасниками мітингу та поліцією. Правоохоронці закликали протестувальників залишити вказану територію, після чого пролунали крики з боку учасників мітингу. Вони скандують: "Раби", "росіяни", — пише видання.

Зазначається, що сьогодні, 1 травня, до учасників протесту приєдналися жителі різних регіонів Грузії. У мітингу беруть участь студенти, представники молодіжних організацій та рухів. Сьогодні багато з них прийшли до грузинського парламенту з червоними трояндами.

Одразу після голосування, опозиція Грузії закликала людей не сидіти перед телевізорами, а виходити на протести.

"Зараз не час сидіти перед телевізорами, дуже важливо, щоб ми всі зібралися разом і дали дуже правильну, категоричну та жорстку відповідь уряду за цю ганебну поведінку", — заявила депутатка від "Єврооптимістів" Хатія Деканоїдзе.

"Сьогодні Кобахідзе (лідер "Грузинської мрії" — прим.ред.) провів зустріч із представником Євросоюзу і попри категоричне попередження, сьогодні у цій залі 83 особи підписали поправку до Конституції Грузії. Бідзіна Іванішвілі зробив геополітичний вибір на користь Росії, але люди, які зараз стоять зовні, кожен із вас, наші діти та сім'ї, вибір їх усіх, кожного з вас – Європа", — зазначила політикиня.

Контекст

Правляча партія "Грузинська мрія" внесла до парламенту законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який є дещо зміненою версією колишнього проєкту закону про іноагентів.

17 квітня парламент Грузії ухвалив законопроєкт у першому читанні. 29 квітня юридичний комітет парламенту підтримав у другому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу". 30 квітня парламент Грузії узявся до розгляду законопроєкту у другому читанні.

Обговорення законопроєкту у парламенті відбувається на тлі масових протестів у країні. Грузинська опозиція та її прихильники називають проєкт закону "російським законом" і вбачають у ньому загрозу європейському шляху розвитку країни.

Варто зауважити, що ухвалення подібного закону загрожує змінити курс Грузії на євроінтеграцію, яка лише чотири місяці тому отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Грузії вимагають від України видати їм соратників Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.