Что на самом деле происходит в Грузии, правда ли страна плывет в сторону России? Интервью с Хатией Деканоидзе

Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает толкать страну под контроль Кремля.

В среду, 1 мая, грузинский парламент рассмотрел во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Не раз звучали мысли, что за основу был взят российский подобный закон об иноагентах.

Предлагается регистрировать медиа и общественные организации, получающие финансирование из-за границы, как агентов иностранного влияния. Этим вопросом будет заниматься прокуратура.

Первые протесты против законопроекта в Грузии прошли весной прошлого года. К разгону были привлечены силовики. Сейчас грузинские власти также используют правоохранителей против участников протеста, Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Но это не пугает грузин, готовящихся к новой волне протестов. Что происходит в стране, "Телеграф" расспросил бывшую главу Нацполиции Украины, а теперь члена грузинского парламента, Хатию Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе во время работы главой Нацполиции в Украине

— Расскажите, какая сейчас ситуация с протестами?

— 1 мая был очень большой протест, собралось около 100 тысяч человек. Потому что происходило второе голосование закона об иноагентах. Мы в Грузии называем этот документ "российским законом".

Люди протестуют против [основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина] Иванишвили, пророссийского олигарха, желающего реально взять геополитический курс на Россию.

— Протесты жестко разгонялись?

— Вчера и позавчера использовались специальные средства. Но люди не испугались, и вчера [1 мая] был очень большой протест. Они приехали из регионов. Поэтому я думаю, что, несмотря на использование полицией специальных средств, люди не боятся.

Хатия Деканоидзе на протесте в Грузии 01.05.2024

— Планируются ли новые протесты?

— Да, сегодня в 7 часов.

— Ваш прогноз по принятию законопроекта об иноагентах?

— Будет третье чтение и потом уже будет вето президента. Потому что президент сказала, что она приветствует закон. Но после этого парламент также постарается преодолеть вето.

— Ваш президент Саломе Зурабашвили поддержала участников протеста, но достаточно ли этого? Может ли она как-то повлиять на ситуацию, кроме наложения вето?

— Кто может влиять на ситуацию, и, конечно, влияет, это грузинский народ. И та молодежь, которая выходит на улицы. Поэтому я думаю, что все мы, протестующие против этого законопроекта, вместе будем влиять на этот процесс.

— Смогут ли протесты каким-либо образом изменить политическую ситуацию в стране?

— Посмотрим. Я думаю, что да. Потому что уже ясно, что Иванишвили держит геополитический курс на Россию.

— Это могут быть перевыборы или что-нибудь другое?

— Честно говоря, я не знаю. Парламентские выборы у нас запланированы на октябрь. Но я думаю, что самое главное, чтобы "Грузинская мечта" не приняла этот законопроект. А если будет принимать и голосовать, они должны заплатить очень большую цену. Итак, я думаю, что все впереди.

— Можете ли вы утверждать, что Грузия сейчас оказалась под полным влиянием России?

— Нет. Вы знаете, у нас власть пророссийская, но народ у нас проевропейский и проукраинский. Это очень важно. А народ — это 100 тысяч человек на улицах, более миллиона, реально поддерживающих протест. Следовательно, Грузия никогда не станет пророссийской.

— Вы не прогнозируете, что Путин может воспользоваться ситуацией и снова ввести войска в Грузию?

— Нет. У него и так базы стоят на территории оккупированной Грузии. Я думаю, что Путин очень слаб, и пока наши украинские братья и сестры воюют за свободу и за Украину, Путин не способен ввести войска в Грузию или Молдову.

— Ваш премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект об иноагентах должен защитить Грузию от украинизации. Как вы относитесь к таким его заявлениям?

— Наш премьер-министр постоянно использует пророссийскую пропаганду. Для меня это не сюрприз. Наш премьер-министр держит курс на Иванишвили, а Иванишвили на Россию. Так что все понятно. И Кобахидзе не является авторитетом в Грузии.