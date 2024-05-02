"Грузія на роздоріжжі": у Єврокомісії прокоментували протести проти "російського закону"

Спроби силового розгону протестів в Грузії викликали сильне занепокоєння в Євросоюзі

Зараз Грузія перебуває на роздоріжжі, оскільки протести проти скандального "російського закону" щодо так званих іноземних агентів визначають подальший шлях країни. Вона може далі тримати курс на Європу, а може скотитися до стану Росії.

Про це сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, коментуючи протести у Тбілісі та спроби силових структур приборкати громадські заворушення силою. За її словами, ситуація в Грузії викликає дуже велике занепокоєння.

"Я з великим занепокоєнням стежу за ситуацією в Грузії та засуджую насильство на вулицях Тбілісі", – зазначила вона.

Голова ЄС додала, що грузинський народ прагне європейського майбутнього для своєї країни. Але таке майбутнє неможливо без скасування "російського закону", який викликав величезне обурення як у самій Грузії, так і у Європейському Союзі.

"Грузія на роздоріжжі. Треба тримати курс на шляху до Європи", — резюмувала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протести проти закону, прийнятого проросійської грузинською владою, спалахують вже не вперше. Так, ввечері 28 квітня багатотисячні маси людей знову вийшли на мітинги у центр столиці країни, Тбілісі. Люди протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" та є загрозою для західного курсу Грузії.

1 травня ввечері масові протести через ухвалення грузинським парламентом у другому читанні копії російського закону про "іноземних агентів" переросли у сутички з представниками силових структур. Мітингувальники оточили та спробували взяти штурмом парламент після того, як силовики спробували розігнати мітинг з використанням сили.