Дивні аналізи: що відбувається з мережею лабораторій "Сінево"

Що стоїть за скандалом навколо мережі "Сінево"

Вчорашній арешт головного офісу мережі лабораторій "Сінево Україна" наробив галасу. "Сінево" заявила про"безпідставний і протизаконний арешт", накладеній судом за позовом Державного бюро розслідування. В компанії попередили, що ситуація вкрай серйозна, є ризик зупинки роботи усіх лабораторій мережі.

"Бізнес Телеграф" розпитав заступника генерального директора "Сінево Україна" Миколу Скавронського, що відбувається з мережею, та чи буде вона взагалі працювати.

Чи закриються лабораторії

"Сінево" — це найбільша мережа медичних лабораторій в Україні. Її закриття (якби таке раптом сталося) могло б стати проблемою для багатьох пацієнтів. В мережі — 340 лабораторних відділень (де люди здають аналізи), 8 лабораторій (де їх досліджують) у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі. "Сінево" обслуговує близько 4 млн пацієнтів на рік.

27 лютого в компанії заявили, що нещодавно Личаківскький районний суд Львова за клопотанням ДБР наклав арешт на будівлю її головного офісу й центральної лабораторії за адресою проспект Академіка Паладіна 46/2 корпус 3 в Києві. І, як зазначається в офіційній заяві компанії, з`явилася загроза повного блокування роботи мережі.

Але як пояснив "Бізнес Телеграфу" Микола Скавронський, насправді ніяких масок-шоу, опломбування приміщення чи вилучення техніки у їхньому офіси не було.

Про накладення арешту в компанії навіть не відразу дізналися. "Нас ніхто не вигнав, всі працюємо, як і працювали. Але накладення арешту означає обмеження будь-яких правочинів з цією нерухомістю: її не можна продавати, і, що найголовніше для нас — здавати в оренду. Та сталося так, що центральна лабораторія якраз орендує приміщення в головного офісу. Тобто, після закінчення договору оренди продовжити його ми б не змогли. Відповідно, центральна лабораторія не мала б змоги працювати, бо виконання аналізів — то ліцензійний вид діяльності, і МОЗ відразу б зупинив ліцензію компанії, яка опинилася без приміщення", — розказує Скавронський.

Втім, діюча ліцензія спливає ще не скоро — аж в кінці 2024 року. Тобто, ні "прямо завтра", ні найближчими місяцями роботі мережі "Сінево" нічого не загрожує, — сказав "Бізнес Телеграфу" Скавронський.

Микола Скавронський. Фото з особистого архиву

За його словами, вони вже спробували зняти арешт, звернувшись до того ж львівського Личаківського суду, та отримали відмову. Після чого й з`явилося те саме офіційне звернення компанії, яке наробило на ринку галасу.

"Дзвонили з ДБР, пояснили, що трапилося"

Ефект виявився неочікуваним навіть для самої компанії. "Піднявся такий резонанс, що щойно нам подзвонили з ДБР, сказали, що трапилася помилка, і вони не проти, як ми знімемо арешт через інший суд", - розказав Скавронський.

За його словами, компанія буде звертатися до Печерського суду, "за місцем реєстрації ДБР". Скавронський "на 99% впевнений, що питання вирішиться".

Але, як він зізнався "Бізнес Телеграфу", взагалі не розуміє, що відбувається. Спочатку кримінальна справа про начебто незаконне виведення з держвласності нерухомого майна (в рамках якої й був накладений арешт на приміщення), і тут — "помилка", — дивується Скавронський.

Втім, ставити крапку в цій історії поки що зарано, так як арешт з приміщення не знято, є лише "дивні" телефонні дзвінки начебто з ДБР. "Бізнес Телеграф" буде стежити за перебігом цієї справи.