Удивительные анализы: что происходит с сетью лабораторий "Синево"

Стоящий за скандалом вокруг сети "Синево"

Вчерашний арест главного офиса сети лабораторий "Синево Украина" наделал шум. "Синево" заявила о "безосновательном и противозаконном аресте", наложенном судом по иску Государственного бюро расследования. В компании предупредили, что ситуация очень серьезная, есть риск остановки работы всех лабораторий сети.

"Бизнес Телеграф" расспросил заместителя генерального директора "Синево Украина" Николая Скавронского, что происходит с сетью, и будет ли она вообще работать.

Закроются ли лаборатории

"Синево" — это крупнейшая сеть медицинских лабораторий в Украине. Ее закрытие (если бы это произошло) могло бы стать проблемой для многих пациентов. В сети – 340 лабораторных отделений (где люди сдают анализы), 8 лабораторий (где их исследуют) в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне, Днепре. "Синево" обслуживает около 4 млн пациентов в год.

27 февраля в компании заявили, что недавно Лычаковский районный суд Львова по ходатайству ДБР наложил арест на здание ее головного офиса и центральной лаборатории по адресу проспект Академика Паладина 46/2 корпус 3 в Киеве. И, как отмечается в официальном заявлении компании, возникла угроза полной блокировки работы сети.

Но, как пояснил "Бизнес Телеграфу" Николай Скавронский, на самом деле никаких масок-шоу, опломбирования помещения или изъятия техники в их офисы не было.

О наложении ареста в компании даже не сразу узнали. "Нас никто не выгнал, все работаем, как и работали. Но наложение ареста означает ограничение любых сделок с этой недвижимостью: ее нельзя продавать, и, что самое главное для нас — сдавать в аренду. Но произошло так, что центральная лаборатория как раз арендует помещение у головного офиса, то есть после окончания договора аренды продлить его мы бы не смогли.Соответственно, центральная лаборатория не имела бы возможности работать, потому что выполнение анализов — это лицензионный вид деятельности, и Минздрав сразу бы остановил лицензию компании, которая оказалась без помещения ", — рассказывает Скавронский.

Впрочем, действующая лицензия истекает еще не скоро — в конце 2024 года. То есть, ни "прямо завтра", ни в ближайшие месяцы работе сети "Синево" ничего не угрожает, — сказал "Бизнес Телеграфу" Скавронский.

По его словам, они уже попытались снять арест, обратившись в львовский Лычаковский суд, и получили отказ. После чего и появилось то же официальное обращение компании, которое наделало на рынке шум.

"Звонили с ДБР, объяснили, что случилось"

Эффект оказался неожиданным даже для самой компании. "Поднялся такой резонанс, что только нам позвонили из ДБР, сказали, что произошла ошибка, и они не против, как мы снимем арест через другой суд", — рассказал Скавронский.

По его словам, компания будет обращаться в Печерский суд, "по месту регистрации ДБР". Скавронский "на 99% уверен, что вопрос решится".

Но, как он признался "Бизнес Телеграфу", вообще не понимает, что происходит. Сначала уголовное дело о якобы незаконном выводе из госсобственности недвижимого имущества (в рамках которого и был наложен арест на помещение), и здесь — "ошибка", — удивляется Скавронский.

Впрочем, ставить точку в этой истории пока рано, так как арест с помещения не снят, есть только "странные" телефонные звонки вроде бы с ДБР. "Бизнес Телеграф" будет следить за ходом этого дела.