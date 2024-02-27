Новий великий скандал: головний офіс "Сінево" у Києві заарештовано, у компанії дали жорстку відповідь ДБР

Кримінальне провадження ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 до 2021 року

Мережа лабораторій "Сінево Україна" повідомила про арешт, накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу та центральну лабораторію у Києві. Такі дії в компанії вважають "безпідставними" та "протизаконними".

У зв’язку з арештом "Сінево" буде змушене припинити діяльність у цій будівлі, що згодом призведе до зупинки мережі лабораторій. Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".

"Мережа медичних лабораторій Сінево Україна, яка є частиною міжнародної групи Medicover з головним офісом у м. Стокгольм (Швеція), офіційно заявляє, що арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташовану за адресою м. Київ, пр-т Академіка Палладіна 46/2 (корп. 3), Личаківським районним судом м. Львова за клопотанням ДБР, є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейською інвестицією в галузь охорони здоров’я України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 до 2021 року.

"Вказане вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ні до міжнародної групи Medicover, ні до групи будівлі, що належить, і на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника — кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб.

Тобто на момент придбання будівлі у 2010 році, вона знаходилася у приватній власності, а не належала державі, відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності у 2016-2021 роках", — додали в "Сінево".

У компанії кажуть, що з 2023 до 2016 року міжнародна група Medicover, на правах законного власника будівлі, провела реконструкцію будівлі з метою покращення її характеристик для ведення бізнесу щодо надання українцям якісних лабораторних послуг. У ході проведення реконструкції площу будівлі було збільшено більш ніж утричі. Відповідно до законодавства, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним його власником об’єктом.

"Вищезазначене своєю чергою додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту", — йдеться у позиції мережі.

У "Сінево" також заявили, що арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії та власника будівлі — кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" і без виклику представників компаній на відповідне судове засідання.

"Сінево Україна" стало відомо про арешт лише за фактом появи відповідного запису у державному реєстрі. Таку заяву зробили у компанії.

"Враховуючи викладене вище, компанія Сінево наполягає, що арешт, накладений ДБР на будівлю, яка жодним чином не пов’язана, і не може бути пов’язана, з обставинами, які розслідуються у відповідному кримінальному провадженні ДБР, будівлю, яка не може бути речовим доказом у такому кримінальному провадженні, є, з правової точки зору, незаконним.

А відповідне кримінальне провадження ДБР використане виключно як надуманий і необґрунтований привід для накладення арешту. Отже, арешт, очевидно, є прямим проявом тиску на міжнародну групу Medicover та лабораторію Сінево Україна", — йдеться у заяві.

Накладений на будівлю арешт передбачає, окрім стандартних заборон відчуження майна, також заборону власнику будівлі використовувати таку будівлю будь-яким чином, у тому числі шляхом передачі будівлі (його частини) в оренду іншим особам. Цей факт у компанії вважають ще одним "підтвердженням тиску з боку ДБР".

"Це не тільки нестандартна для такого роду арештів заборона, а й дія, спрямована на блокування роботи медичної лабораторії Сінево Україна, яка одноосібно використовує будівлю як свій ключовий центр для здійснення адміністративної роботи та надання послуг з медичної лабораторної діагностики", — додали в компанії.

"Сінево" закликає ДБР та органи влади "до якнайшвидшого розв'язання питання в правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії".

"У разі негайного невирішення питання лабораторія Сінево буде змушена припинити свою діяльність у будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна", — підсумували в компанії.

Варто додати, що на момент публікації ДБР ще не прокоментувало цю інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАБУ завершило розслідування справи з приводу нардепа Анатолія Гунька та його спільника, яких підозрюють в отриманні хабаря у сумі 85 тисяч доларів.