Енергоатом втратив 8 млрд грн за півроку

Менеджмент компанії виявився занадто оптимістичним

НАЕК "Енергоатом" оприлюднила фінансовий звіт за перше півріччя 2023 року. Чистий збиток компанії за 6 місяців минулого року сягнув 7,9 млрд грн.

Згідно з проміжним звітом про консолідовані фінансові результати АТ НАЕК Енергоатом, чиста виручка компанії за 6 місяців 2023 року — 68,2 млрд грн. Це трохи більше ніж за перше півріччя 2022-го (67,618 млрд грн). Наприкінці 2023 року во Голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін говорив про набагато більші цифри. "За підсумками 2023 року доходи Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 млрд грн", — заявив він.

29 грудня 2023 року рішенням уряду НАЕК "Енергоатом" став акціонерним товариством в рамках плану корпоратизації. Затверджено Статут АТ "НАЕК "Енергоатом" і Положення про наглядову раду АТ "НАЕК "Енергоатом".

30 листопада 2023 року У листопаді 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна має намір побудувати чотири нові атомні енергоблоки на Хмельницькій АЕС. За словами очільника Енергоатому Петра Котіна загальна вартість будівництва тільки одного одного блоку становитиме близько 5 мільярдів доларів. Два енергоблоки, що включають реактори та супутнє обладнання, будуть засновані на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

В грудні 2023 року НАЕК "Енергоатом" уклала договір вартістю 437,5 млн доларів з Westinghouse Electric Company LLC щодо закупівлі обладнання для впровадження ядерної установки АР1000. для енергоблока №5 Хмельницької АЕС. Згідно з документацією, поставка обладнання для впровадження ядерної установки АР1000 в Україні має бути здійснена не пізніше 30 листопада 2027 року, фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки – 1000 МВт.

В лютому 2024 року АТ "НАЕК "Енергоатом" випустило акції на загальну суму понад 306 млрд грн. 100% цінних паперів належать державі.