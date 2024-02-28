Энергоатом потерял 8 млрд грн за полгода

Менеджмент компании оказался слишком оптимистичным.

НАЭК "Энергоатом" обнародовала финансовый отчет за первое полугодие 2023 года.Чистый убыток компании за 6 месяцев прошлого года составил 7,9 млрд грн.

Согласно промежуточному отчету о консолидированных финансовых результатах АО НАЭК Энергоатом, чистая выручка компании за 6 месяцев 2023 года — 68,2 млрд грн. Это чуть больше, чем за первое полугодие 2022-го (67,618 млрд грн). В конце 2023 года у Председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петр Котин говорил о гораздо больших цифрах. "По итогам 2023 года доходы Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" выросли на 30% по отношению к 2022 году и достигли 190 млрд грн", — заявил он.

29 декабря 2023 г. решением правительства НАЭК "Энергоатом" стал акционерным обществом в рамках плана корпоратизации. Утверждены Устав АО "НАЭК "Энергоатом" и Положение о наблюдательном совете АО "НАЭК "Энергоатом".

30 ноября 2023 В ноябре 2023 министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина намерена построить четыре новых атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС. По словам главы Энергоатома Петра Котина, общая стоимость строительства только одного одного блока составит около 5 миллиардов долларов. Два энергоблока, включающих реакторы и сопутствующее оборудование, будут основаны на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, а два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

В декабре 2023 года НАЭК "Энергоатом" заключила договор стоимостью 437,5 млн. долларов с Westinghouse Electric Company LLC по закупке оборудования для внедрения ядерной установки АР1000. для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС. Согласно документации, поставка оборудования для внедрения ядерной установки АР1000 в Украину должна быть осуществлена не позднее 30 ноября 2027 года, фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, тогда как самые мощные в Украине атомные блоки – 1000 МВт.

В феврале 2024 года АО "НАЭК "Энергоатом" выпустило акции на общую сумму более 306 млрд грн. 100% ценных бумаг принадлежат государству.