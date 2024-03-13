Не лише падіння гривні – банкір пояснив, чим небезпечний для України брак макрофінансової допомоги

Дефіцит міжнародної допомоги спричинить відразу 5 проблем для всієї країни

Макрофінансова допомога для України важлива не лише для підтримки курсу національної валюти до долара. Ще важливішим питанням є стабільність фінансової системи та добробут українців.

Про це повідомив голова банку "Глобус" Сергій Мамедов. За його словами, в умовах 100% дефіциту держбюджету на 2024 рік — це просто критично важливо.

Так, за словами банкіра, жодна валюта не здатна "утриматися" або залишатися тривало стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30-40%. Він нагадав, що, згідно з головним кошторисом України на 2024 рік, видаткова частина передбачена на рівні 3,35 трлн грн, а очікувані доходи становитимуть понад 1,57 трлн грн. Тобто, як стверджує фахівець, дефіцит бюджету у 2024 році становитиме майже 100%, а розмір міжнародної фінансової допомоги у 2024 році може досягти 36-37 млрд дол.

При цьому замість 6 млрд. дол. запланованих на січень-лютий Україна отримала всього 1,2 млрд., що змушує задуматися про ймовірність подальшого відставання від графіка в отриманні допомоги.

Як підкреслив Сергій Мамедов, суттєве скорочення макрофінансової допомоги у 2024 році може призвести до:

секвестру держбюджету – тобто, до зниження його видатків, за рахунок соціальних, інфраструктурних проектів та інших статей, не пов’язаних із веденням війни;

зростанню облікової ставки для боротьби з інфляцією;

подорожчання іноземних валют щодо гривні;

падіння, а то й повної зупинки кредитування;

серйозний ризик для банківської сфери аж до банкрутства деяких із причин зростання обсягів проблемних кредитів.

"У 2024 році такий "апокаліптичний" розвиток подій майже неможливий. Разом з тим гойдалка з макрофіном починаючи з грудня 2023 і до лютого 2024 року повинна спонукати до більш активного впровадження реформ, що стосуються насамперед розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку експорту, залучення необхідних інвестицій. у розвиток стратегічних галузей економіки і т. д. Адже після 2024 року рівень міжнародної фінансової допомоги може скоротитися ще більше. економіки", — зазначив Сергій Мамедов.

Зазначимо, що у Міністерстві фінансів України заявляють, що затримки із отриманням макрофінансової допомоги можуть вплинути на виплату заробітних плат та пенсій.