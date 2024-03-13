Не только падение гривны – банкир объяснил, чем опасна для Украины нехватка макрофинансовой помощи

Дефицит международной помощи повлечет сразу 5 проблем для всей страны

Макрофинансовая помощь для Украины важна не только для поддержания курса национальной валюты к доллару. Еще более важным вопросом является стабильность финансовой системы и благосостояние украинцев.

Об этом "Телеграфу" сообщил председатель банка "Глобус" Сергей Мамедов. По его словам в условиях 100% дефицита госбюджета на 2024-й год — это просто критически важно.

Так, по словам банкира ни одна валюта не способна "удержаться" или оставаться длительно стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30-40%. Он напомнил, что, согласно главной смете Украины на 2024 год, расходная часть предусмотрена на уровне 3,35 трлн грн, а ожидаемые доходы составят более 1,57 трлн грн. То есть, как утверждает специалист, дефицит бюджета в 2024 году составит почти 100%, а размер международной финансовой помощи в 2024-м году может достигнуть 36-37 млрд дол.

При этом вместо 6 млрд дол. запланированных на январь-февраль Украина получила всего 1,2 млрд., что заставляет задуматься о вероятности дальнейшего "отставания" от графика в получении помощи.

Как подчеркнул Сергей Мамедов, существенное сокращение макрофинансовой помощи в 2024-м году может привести к:

секвестру госбюджета – то есть, к снижению его расходов, за счет социальных, инфраструктурных проектов и прочих статей, не связанных с ведением войны;

росту учетной ставки для борьбы с инфляцией;

удорожанию иностранных валют по отношению к гривне;

падению, а то и полной остановки кредитования;

серьезному риску для банковской сферы вплоть до банкротства некоторых из них по причине роста объемов проблемных кредитов.

"В 2024 году такое "апокалиптическое" развитие событий почти невозможно. Вместе с тем качели с макрофином начиная с декабря 2023 и до февраля 2024 должны побуждать к более активному внедрению реформ, касающихся прежде всего развития малого и среднего бизнеса, развития экспорта, привлечения необходимых инвестиций в развитие стратегических отраслей экономики и т.д. Ведь после 2024 года уровень международной финансовой помощи может сократиться еще больше. Следовательно, внутренние поступления в бюджет через налоги и сборы должны существенно возрасти, что возможно только "естественным" путем, в условиях "здоровой" экономики", — отметил Сергей Мамедов.

Отметим, что в Министерстве финансов Украины заявляют, что задержки с получением макрофинансовой помощи могут повлиять на выплату заработных плат и пенсий.