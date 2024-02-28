Єврорада остаточно затвердила виділення 50 млрд євро Україні: як це відбуватиметься

Україна отримуватиме фінансову допомогу поступово

Рада Європейського Союзу схвалила початок Інструменту Ukraine Facility, загальний обсяг якого 50 млрд євро було затверджено на початку лютого. Цей інструмент підтримки економічного розвитку України розрахований з 2024 до 2027 року.

Про це повідомили у Мінфіні України. В рамках цього інструменту ЄС надасть нашій країні безпрецедентну підтримку, яку раніше було погоджено Європейською комісією та парламентом України.

У період 2024–2027 років Україна отримає приблизно 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування. Із цієї суми 5 млрд євро складають гранти.

"Вдячний партнерам з ЄС за важливе рішення про підтримку України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках Програми Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також у рамках цього Інструменту діє механізм Bridge financing, тобто перехідне фінансування. Після того, як будуть підписані необхідні міжнародні договори, відкриється шлях до фінансування в максимально короткі терміни до початку дії Facility. Підписання кредитної угоди та меморандуму заплановано на березень 2024 року.

Нагадаємо, що Європарламент 26 лютого підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Це рішення Ради ЄС є останнім етапом створення Інструменту Ukraine Facility.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як фінансова допомога Україні у розмірі 50 млрд євро вплине на курс валют. Фінансовий експерт дав свій прогноз.