Таємні схеми та мільярдні борги: навіщо Гладковський та Порошенко показали державі Халупка

Історія банкрутства "Богдан Моторс" стає дедалі цікавішою

Колишній президент Петро Порошенко більше не претендує на гроші "Богдан Моторс". 28 лютого господарський суд Дніпропетровської області вивів його із процесу банкрутства компанії "Богдан Моторс". Підконтрольний Порошенку Міжнародний інвестиційний банк офіційно вийшов зі складу кредиторів ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс". Тепер долю підприємства буде вирішувати старий партнер Порошенка, засновник холдингу "Богдан" Олег Гладковський. Але не все так просто.

На перший погляд, все зовсім рівно. "Кредитором по справі №904/6691/20 про банкрутство ПрАТ "АК "Богдан Моторс" замість кредитора АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" вважати правонаступника ТОВ "СКД-Промоушн", в частині забезпечених вимог на суму 181 563 216,05 грн", — сказано в рішенні суду.

"Богдан Моторс" увійшла в банкрутство ще 23 грудня 2020 року. Основний актив компанії — відкритий у 2008 році у Черкасах автоскладальний завод потужністю 120 000 легкових автомобілів (Hyundai та Lada) на рік. Створення заводу обійшлось майже в 350 млн доларів. І от цікавинки почались ще до початку банкрутства. Як вже писав "Телеграф", за декілька тижнів до початку процесу компанія змінила адресу. До банкрутства вона була прописана в "гнізді" компаній Петра Порошенка та його партнерів Ігоря Кононенка та Олега Гладковського (Київ, вул. Електриків, 29А). А переїхала вона до Дніпра (на Соборну площу, будинок 1Б).

На момент переїзду компанія вже зупинила виробництво і звільнила майже всіх робітників. Тож все це виглядало, скоріше, як намагання ускладнити життя кредиторам, які здебільшого перебували в Києві. Банкрутство почалось з позову фінансової компанії "Фінворк". "Богдан Моторс" заборгував їй близько 5,9 млн грн. Цікаво, що "Фінворк" викупив цей борг у ТОВ "Автомобільна Група "Богдан" тільки у жовтні 2020 року. І продавець при цьому залишився одним з найбільших кредиторів "АК "Богдан Моторс".

Масштаб фінансової катастрофи став зрозумілим у квітні 2021 року, коли суд затвердив грошові вимоги кредиторів до боржника, а згодом визнав компанію банкрутом. Загальна кредиторська заборгованість "АК "Богдан Моторс" склала близько 6,7 млрд грн. Приблизно 3,3 млрд грн прийшлося на структури з орбіти Гладковського та членів його сім’ї, 3,4 млрд грн — на банки (UniCredit Bank AG та Укрексімбанк). Проте, оскільки більшість вимог банків були внесені до реєстру окремо (як забезпечені заставою), контроль над комітетом кредиторів перейшов до умовної "Групи Свинарчука" (саме таке прізвище носив Гладковський до 2014 року, коли він після перемоги Порошенка на виборах президента пішов за ним у велику політику, ставши першим заступником секретаря РНБО). Очолює вказану групу кіпрська компанія Sarevin Investments, якій "АК "Богдан Моторс" заборгував 2,35 млрд грн. За даними "Телеграфу", її бенефіціарним власником записаний киянин Дмитро Литвинець. У 2014—2018 роках він був членом наглядової ради "АК "Богдан Моторс", а зараз очолює австрійську холдингову компанію Bogdan Holding, якою через кіпрську Hesutu до останнього часу володів Гладковський.

Структура боргу "Богдан Моторс"

Міжнародний інвестиційний банк був одним з учасників цього пулу — і досить важливим. Річ у тім, що всі його вимоги до "АК "Богдан Моторс" були заставними. Ця компанія стала поручителем пов’язаного з Гладковським ТОВ "Торгово-Сервісний дім "Богдан", якому у 2012—2013 роках Міжнародний інвестиційний банк видав 5 кредитів. Прострочена заборгованість по них склала 6 млн доларів та 12 млн грн. При цьому загальна сума забезпечених вимог банку Порошенка склала понад 258,5 млн грн — саме в таку суму було оцінено майно, яке "АК "Богдан Моторс" передав в заставу банку в 2017 році. І це майно дуже непогане. Обладнання для виробництва автомобілів — конвеєри, фарбувально-сушильні камери, маніпулятори, станки, лінії монтажу агрегатів, комплектування двигунів, фінішної збірки тощо.

Цікаво, що Міжнародний інвестиційний банк заручився рішенням Третейського суду при Асоціації українських банків про звернення стягнення на вказане майно за декілька тижнів до банкрутства компанії Гладковського — у листопаді 2020 року. Проте цього так і не було зроблено, а минулого року банк Порошенка все ж вирішив, що прийшов час піти. У квітні 2023 року банк Порошенка підписав з ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" договір відступлення прав. За доволі символічну суму в 1,7 млн грн вона стала кредитором "АК "Богдан Моторс". Своєю чергою, "Альтарес Фінанс" швидко внесла вказані права вимоги до статутного капіталу своєї "дочки" — ТОВ "СКД-Промоушн", яке було засновано в Черкасах влітку 2023 року.

Сума, в яку обійшовся викуп боргу (а з ним і виробничих ліній "АК "Богдан Моторс"), та швидкість, з якою право вимоги цього боргу було передано до статутного капіталу нової юрособи, дозволяють зробити висновок про те, що ця операція була узгодженою. Скоріше за все, безпосередньо Порошенком та Гладковським. Нащо це потрібно? Подібні схеми реалізують зазвичай для того, щоб ускладнити повернення цього активу в разі, наприклад, введення до Міжнародного інвестиційного банку тимчасової адміністрації.

І от реалізація цієї схеми стала фінальним етапом автомобільного розлучення Порошенка та Свинарчука. Раніше ЗМІ повідомляли, що ще в 2009 році Свинарчук домовився про викуп долі Порошенка в "Богдані". Проте після купівлі позичив в Порошенка $100 млн для розвитку бізнесу. Однак через фінансову кризу попит на авто різко впав, і Свинарчук був вимушений в рахунок боргу віддати Порошенку свої пакети в Roshen та інших бізнесах. Чи віддав він зараз в обмін на обладнання "Богдана" залишки своїх часток в спільних бізнесах, чи розрахувався грошима, поки що невідомо. Але як мінімум ясно, що гроші у Гладковського є. Тільки один його автодилер "Хюндай Мотор Україна" у 2022 році заробив 423 млн грн чистого прибутку.

Саме Гладковського можна вважати фактичним власником ТОВ "СКД-Промоушн", попри те, що на папері ним є засновник "Альтарес Фінанс" Юрій Костробій. Схоже, що останній добре знайомий з Порошенком. В серпні 2014 року Порошенко своїм указом призначив Костробія членом наглядової ради державного Укрексімбанку, в якому той пропрацював до червня 2017 року. За іронією долі саме Укрексімбанк зараз є "щасливим" кредитором "АК "Богдан Моторс", з вимогами на суму понад 1,6 млрд грн. Проте вплинути на хід банкрутства Укрексімбанк не може, оскільки майже половина його вимог (750 млн грн) забезпечена заставою та внесена в реєстр окремо.

Контроль над комітетом кредиторів знаходиться у Sarevin Investments. За декілька місяців до початку банкрутства, у вересні 2020 року, ця компанія підписала угоду з "АК "Богдан Моторс" про зміну іпотечного договору від 2007 року. А в листопаді 2020 року — 4 договори про задоволення вимог іпотекодержателя та купівлі-продажу. Згідно з першими двома, Sarevin в рахунок часткового списання заборгованості на суму близько 300 млн грн отримав "комплекс будівель та споруд, що розташований по вул. Сумгаїтська, 8/2 в м. Черкаси". А за двома договорами купівлі-продажу Sarevin в рахунок списання ще 7,5 млн грн боргу додатково отримав будівлі площею 7 000 квадратних метрів за тією ж адресою.

Тепер на кону стоїть обладнання, яке встановлене у будівлях автоскладального заводу. І "СКД-Промоушн", інтереси якого, як і Sarevin, в суді представляє довірена особа Гладковського — керівник його фонду "Богдан-капітал" В'ячеслав Халупко, — залишається тільки завершити операцію з продажу вказаного майна на торгах. Які навряд чи викличуть ажіотаж і, скоріше за все, завершаться перемогою самого "СКД-Промоушн" з дуже суттєвим дисконтом.