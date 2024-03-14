Фирташ сел на банки: Украина теряет сотни миллионов из-за наглой схемы одиозного олигарха

Украинские и немецкие банкиры получили плохие новости

Государственные Ощадбанк, Пенсионный фонд и налоговая служба могут потерять 800 млн грн, которые им должна группа Дмитрия Фирташа. Самая циничная часть истории — завод-должник уже несколько лет принадлежит Кремлю.

Начало конца

Подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ готовится списать миллиарды гривен долгов. Базу для этого его компании создают прямо сейчас. В процессе банкротства "Юкрейниан Кемикал Продактс". Эта компания входит в Group DF Фирташа. И до 2015 года называлась "Крымский Титан".

Собственно процесс банкротства начался 7 февраля 2024 года. Его инициатором стал немецкий Commerzbank. Истец пожаловался, что не может получить свои деньги на сумму 720 млн грн. Соответствующие кредитные договоры подписаны еще в 2008 году. И должник выполнял свои обязательства до сентября 2015 года. Несколько лет переговоров не помогли.

Инициировать банкротство Commerzbank удалось не с первого раза. 26 апреля 2023 года известный скандальными решениями судья Хозяйственного суда города Киева Анатолий Ивченко отказал Commerzbank в возбуждении дела о банкротстве компании Фирташа. Немцы обжаловали решение, и в ноябре 2023 года их поддержал Верховный Суд Украины. И направил дело на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева. Уже другой судья, Павел Чеберяк, признал требования Commerzbank на сумму 397 млн грн и ввел процедуру распоряжения имуществом должника.

Казалось бы, с такими требованиями у немецкого кредитора есть все шансы стать влиятельным членом будущего комитета кредиторов компании Фирташа. Но на самом деле у банка больше шансов вообще в него не войти. С 5 по 8 марта в суд поступили заявления от нескольких кредиторов на общую сумму около 8,4 млрд гривен. Все эти кредиторы входят в группу Фирташа. Самое большое требование заявил концерн "Стирол": 4,77 млрд грн. Мощности "Стирола" (как и другого кредитора по этому делу, северодонецкого "Азота") разрушены. Но юридические лица до сих пор принадлежат группе Фирташа. Вместе с долгами.

Отдельно стоит малоизвестное ООО "Финкэпитал Груп". С требованиями на сумму 2 млрд грн оно так же готовится войти в комитет кредиторов. Директор этой компании – адвокат Александр Брановицкий. Он защищает в судах интересы компаний Group DF. Этот кредитор также относится к группе одиозного олигарха.

Структура кредиторов "Юкрейниан Кемикал Продактс"

Фирташ уже десять лет успешно отбивается от американского правосудия в Австрии. Его задержали в этой стране в марте 2014 года по запросу США по обвинению в коррупции. Но отпустили под залог в 125 миллионов евро. Австрия не выдает Фирташа по требованию США. В Украине же он попал под санкции в июне 2021 года. В прошлом году олигарх получил подозрение от СБУ за хищение газа из газотранспортной системы на сумму более 18 млрд грн.

В такой ситуации Фирташ вряд ли хочет возвращать долги. И в случае с "Юкрейниан Кемикал Продактс", скорее всего, никто из кредиторов денег так и не увидит. Кредиторы из группы Фирташа вряд ли расстроятся из-за такого финала. А вот банкам, которые много лет ждут возврата долгов, это точно не принесет счастья. Как Commerzbank, которому придется списать долг в 720 млн грн, так и государственному украинскому Ощадбанку. Несколько дней назад "Ощад" заявил требования к "Юкрейниан Кемикал Продактс" на 624 млн грн. Сюда же можно добавить Пенсионный фонд Украины и Налоговую, которым компания Фирташа задолжала более 210 млн грн. То есть потенциальный ущерб государству от этого банкротства составит более 800 млн грн.

След Кремля

На бумаге в составе "Юкрейниан Кемикал Продактс" все еще есть филиал в Армянске (Крым), где расположен когда-то крупнейший в Украине завод по производству двуокиси титана. Однако в реальности этим активом Фирташ уже не владеет.

В 2014 году, после аннексии Крыма, он реализовал довольно хитрую схему, чтобы удерживать над ним контроль и не нарваться на санкции. Для этого Фирташ зарегистрировал в Москве компанию "Титановые инвестиции", которая получила от "Юкрейниан Кемикал Продактс" армянский завод в аренду. А собственно завод после этого стал филиалом "Титановых инвестиций".

Но схема оказалась слишком хитрая. В 2015 году "Юкрейниан Кемикал Продактс" получила кредит от российского банка ВТБ на сумму 46 млн долларов, который она не вернула. Из-за чего в России было начато банкротство ООО "Титановые инвестиции", которое было поручителем должника. В 2020 году стороны подписали мировое соглашение и дело о банкротстве закрыли, а в конце 2021 года группа Фирташа сообщила, что "Юкрейниан Кемикал Продактс" каким-то образом продала все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский Титан" компании "Русский титан" (за сколько – неизвестно). Покупатель официально входил в российское АО "Росхим" во главе с Эдуардом Давыдовым — гендиректором Башкирской содовой компании. В 2021 году ее национализировал Кремль. Выходит, что Фирташ отдал свой актив Кремлю и не вернул долги украинским и немецким банкам. А теперь вообще готовится списать их.