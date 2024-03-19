Російські активи в ЄС змусять працювати в Україні: законопроект уже підготовлений

Документ обговорять у Брюсселі цього тижня

Європейський Союз закінчив підготовку закону, згідно з яким Україна може почати одержувати гроші від заморожених російських активів. До того ж, набути чинності він може вже у липні поточного року.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документа, автори пропонують ввести податок на непередбачений прибуток від повторного розміщення заморожених активів РФ. Таким чином вони зможуть залучити від цього мільярди євро, щоб фінансувати постачання зброї та розвиток оборонної промисловості України.

Очікується, що частина доходів, отриманих після 15 лютого 2024 року, передаватиметься до Європейського фонду миру, через який здійснюється відшкодування вартості поставленої країнами ЄС Україні зброї, двічі на рік доти, доки санкції не буде знято. Прибуток, отриманий до цієї дати, буде переведено до ЄС не раніше ніж через п’ять років.

Ще деякий відсоток залишатиметься у депозитаріїв активів для покриття витрат, пов’язаних із їх управлінням та боротьбою з ризиками. Остаточна сума того, скільки отримає Україна від такого кроку, поки що залишається незрозумілою, але за деякими оцінками йдеться про 3 мільярди євро на рік.

За даними видання, пропозиція буде розглянута у Брюсселі пізніше цього тижня.

Варто зазначити, що в країнах G7, ЄС та Австралії було заморожено близько 260 мільярдів євро активів російського центробанку, переважно у вигляді цінних паперів та коштів.

Як повідомлялося раніше, три країни ЄС висловилися проти використання доходів від російських активів для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Йдеться про Угорщину, Мальту та Люксембург.