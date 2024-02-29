Знову щось не так: країни G7 не можуть дійти згоди щодо конфіскації активів Росії

На цей раз палиці у колеса намагаються сувати у Франції

Низка країн G7 все ніяк не можуть знайти компроміс щодо конфіскації заморожених активів російського терористичного режиму. Зокрема, вони апелюють нібито до законності такого кроку, раз за разом пережовуючи одну й ту тему.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Однією з країн, які намагаються поставити під сумнів право Заходу вилучити активи росіян, є Франція.

Зокрема, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер 28 лютого заявив, що не поділяє думку міністра фінансів Джанет Єллен щодо того, що конфіскація 300 млрд заморожених активів РФ є цілком законною. Ле Мер заявив, що Франція нібито не бачить достатніх підстав для конфіскації, тому потрібна подальша робота в цьому напрямку.

"Будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом та вимагають підтримки всіх членів Групи 20 найбільших економік, до якої входять Росія, Китай та інші країни, що критично належать до США", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, постійні представники країн Європейського союзу схвалили попередню угоду щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Проте держави Європейського Союзу не виявили особливого ентузіазму щодо пропозиції Бельгії використовувати заморожені російські активи на користь України. Уряд хотів ініціювати випуск боргових зобов’язань, які мали б залучати кошти на відновлення країни.

Втім, Сполучені Штати Америки розглядають можливість використання 300 мільярдів доларів російських державних активів. На відміну від занадто обережних європейців в США вважають, що конфіскація активів цілком законна та планують тиснути на Європу, щоб змусити її вилучити активи росіян.