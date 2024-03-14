Їх три в Євросоюзі: у Politico назвали країни-противниці витрат заморожених активів РФ на боєприпаси Україні

Видання назвало причину, через яку країни сумніваються у необхідності витрачати на боєприпаси заморожені активи РФ

Три країни ЄС висловилися проти використання доходів від заморожених активів Російської Федерації для закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України (ЗСУ). Йдеться про Угорщину, Мальту та Люксембург.

Про це повідомляє газета Politico. Видання посилається на неназваного європейського урядовця.

Зазначається, що свою позицію країни висловили під час зустрічі послів Європейського Союзу (ЄС) у середу, 13 березня. За їхніми словами, бажання голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн використати гроші для поповнення запасів зброї України, що скорочуються, ускладнило переговори. Оскільки раніше було досягнуто спільної згоди, що ці кошти мають піти на відновлення країни.

Володимир Зеленський заявив, що Захід має передати заморожені активи РФ офіційному Києву, щоб послабити Путіна. Саме гроші є його найголовнішим слабким місцем, упевнений український лідер.

Усього з початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 млрд. доларів російських активів.

Бельгія запропонувала нову схему допомоги Україні. Країна готова передавати озброєння для ЗСУ з допомогою доходів заморожених активів РФ. У Бельгії чимало цінних паперів російських громадян. Фінансова компанія Euroclear містить близько 200 млрд. євро заморожених активів. Приблизно чверть доходів Бельгія вже використовує, покриваючи витрати на проживання біженців з України.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Макрон зробив цікаву заяву про заморожені активи РФ.