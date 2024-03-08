"Обнулення всього": у Зеленського пояснили, чому передача заморожених активів РФ вдарить по Путіну

Постраждає близьке оточення диктатора

Передача російських активів Україні може суттєво похитнути російського диктатора Володимира Путіна. Безпосередньо постраждає його оточення, яке роками накопичувало фінансову подушку, маючи гарантію володаря Кремля, що гроші у безпеці.

А вийде так, що він не дотримав свого слова. До того ж може йтися про значно більшу суму, ніж та, яку заморозили у Брюсселі, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "Телеграфу".

"Передача Україні російських активів, як би це не сталося, суттєво вдарить по близькому оточенню Путіна. Справа в тому, що в Росії побудовано класичну кримінально-силову олігархічну вертикаль. Кожен у цій системі має свою роль, і є гарантії. Ті люди, які створюють фінансовий добробут кримінального анклаву під назвою "Російська Федерація", будуть шоковані. Тому що це обнулення всього, що вони десятиліттями робили, накопичували, організовували складні схеми, виводили ресурси тощо", — зазначив Подоляк.

На його думку, сума цих активів більша, ніж 380 мільярдів євро, які були заморожені у Брюсселі. Треба лише перевірити та заарештувати непомічене, включаючи приватні будинки та інше майно, що відноситься до конкретних людей.

"Якщо прошерстити 300 людей, що входять до найближчого оточення Путіна, там буде 200 великих бізнесменів, які створюють "фінансову подушку" режиму. Якщо у них відібрати активи — це буде суттєвий удар, оскільки вийде, що Путін не дотримав слова і не зумів забезпечити гарантії. І це створює зовсім іншу обстановку всередині Росії", — додав радник керівника ОП.

Більше про те, чому членство РФ у Раді безпеки ООН має бути припинене, наскільки серйозно передача російських активів Україні може похитнути режим Путіна та наскільки реально Україні повернути ядерний статус, читайте у матеріалу "Телеграфу" "Брутальних процесів з вилову громадян на вулиці бути не повинно": інтерв’ю з Михайлом Подоляком

Раніше "Телеграф" писав, що у Швейцарії верхня палата національного парламенту 7 березня підтримала конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму із подальшою передачею їх Україні. Нижня палата парламенту ще торік схвалила цю ініціативу.