Российские активы в ЕС заставят работать на Украину: законопроект уже подготовлен

Документ обсудят в Брюсселе на этой неделе

Европейский Союз закончил подготовку закона, согласно которому Украина может начать получать деньги от замороженных российских активов. При том, вступить в силу он может уже в июле текущего года.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на проект документа, авторы предлагают ввести налог на непредвиденную прибыль от повторного размещения замороженных активов РФ. Таким образом они смогут привлечь от этого миллиарды евро, чтобы финансировать поставки оружия и развитие оборонной промышленности Украины.

Ожидается, что часть доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, будет передаваться в Европейский фонд мира, через который осуществляется возмещение стоимости поставленного странами ЕС Украине оружия, два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Прибыль, полученная до этой даты, будет переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет.

Еще некоторый процент будет оставаться у депозитариев активов для покрытия расходов, связанных с их управлением и борьбой с рисками. Окончательная сумма того, сколько получит Украина от такого шага, пока остается непонятным, но по некоторым оценкам речь идет о 3 миллиардах евро в год.

По данным издания, предложение будет рассмотрено в Брюсселе позже на этой неделе.

Стоит отметить, что в странах G7, ЕС и Австралии было заморожено около 260 миллиардов евро активов российского центробанка, в основном в виде ценных бумаг и денежных средств.

Как сообщалось ранее, три страны ЕС высказались против использования доходов от российских активов для закупки боеприпасов для ВСУ. Речь идет о Венгрии, Мальте и Люксембурге.