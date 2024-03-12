Активи Росії почнуть працювати на Україну: коли чекати на перші гроші

Бельгійський депозитарій отримав мільярдні прибутки від заморожених активів Росії

Європейський Союз вже в цьому році повинен виділити Україні перші гроші з прибутку, отриманого від заморожених активів російського терористичного режиму. Мова йде про три мільярди євро.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, Європейська комісія зараз готує план щодо конфіскації прибутку, отриманого центральним депозитарієм цінних паперів Euroclear від російських активів, починаючи з лютого 2024 року.

Перший транш буде переданий Україні вже у липні, якщо це схвалять країни-члени ЄС. Пропозицію висунуть міністрам іноземних справ членів ЄС перед самітом наступного тижня. Бельгійська компанія Euroclear має понад 190 млрд євро російських активів у замороженому вигляді, які вже принесли депозитарію 3,85 млрд євро прибутку.

Цього року Україна повинна отримати до 3 млрд євро. Загалом до 2027 року заморожені активи Росії можуть принести до 20 млрд євро прибутку. 97% з цього прибутку може забрати Євросоюз та передати їх до бюджету союзу, звідки переспрямувати на потреби України.

Проте погано, що плани ЄС не мають зворотньої сили, тому Euroclear залишить собі майже 4 млрд прибутків від активів. В самому депозитарії кажуть, що це потрібно на покриття судових витрат на те, щоб відбити російські претензії у судах.

Раніше "Телеграф" писав, що у Швейцарії верхня палата національного парламенту 7 березня підтримала конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму із подальшою передачею їх Україні. Нижня палата парламенту ще торік схвалила цю ініціативу.

У Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Велика Британія пропонує Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.