Брудні таємниці Ватикану: чи можуть російські мільярди впливати на позицію Папи Римського?

Як банк Ватикану може впливати на заяви понтифіка

Папа Римський постійно висловлюється про війну. І це очікувано від лідера католицького світу. Біда в тому, що висловлювання понтифіка нерідко підтримують російські наративи. Чи можна це пояснити грошима? Такий шанс є.

Кілька днів тому стався дипломатичний конфуз. В Росії заявили, що Папа Римський привітав Путіна з перемогою на виборах. Ватикан це спростував. Але російські пропагандисти миттєво підхопили "новину". В дружніх стосунках з Ватиканом в Росії не сумніваються.

Чи може бути у Ватикану фінансовий інтерес? Вперше на це натякнув радник президента Михайло Подоляк. Восени 2023 року він несподівано згадав про "інвестиції Російської Федерації у ватиканський банк". Інститут релігійної діяльності (зазвичай його називають Банк Ватикану) спростував. Мов, це неможливо, бо санкції та процедури. Але ж цей дим звідкись взявся.

До ділової репутації Інституту релігійної діяльності (Instituto per le Opere di Religione) регулярно виникали питання від самого початку його діяльності у 1942 році. БВ неодноразово звинувачували у відмиванні грошей. Навіть на момент виборів чинного Папи Франциска БВ перебував в епіцентрі скандалу. У 2013 році газета Financial Times опублікувала результати 11-місячного розслідування, яке розкрило зловживання з активами банку на 5 млрд євро.

Банк Ватикану на момент скандалу був, можливо, найбільш непрозорим фінансовим інститутом у світі. Святий престол ретельно оберігав будь-яку інформацію про нього. Тільки з 1 жовтня 2013 року БВ почав публікувати хоча б якусь звітність.

БВ відрізняється від інших банків. Він не видає кредитів і не робить прямих інвестицій. Банк отримує гроші на депозити та по більшості інвестує їх в облігації.

"Бізнес-Телеграф" вивчив останній річний звіт "майже банку". На початок 2023 року активи БВ дорівнювали 2,75 млрд євро, а депозити — 2,14 млрд євро. Звісно, це аж ніяк не каже про статки католицької церкви, бо вони розподілені по всьому світу. Купа католицьких організацій мають окремі бюджети. Наприклад, витрати Римо-католицької церкви тільки в США перевищують 150 млрд доларів на рік.

То до чого тут "проросійська" позиція Папи? Путіна в Банк Ватикану свого часу привів вже покійний Берлусконі. Як стверджував покійний російський фінансист і блогер Слава Рабінович, саме Берлусконі був тією людиною, яка обіцяла Путіну легалізувати його гроші.

Чи зберігає Путін гроші в Банку Ватикану? "Навряд чи. БВ був дрібним для Путіна як для вкладника, але як пральний автомат – цілком привабливий" — вважає Віталій Шапран, економіст, ексчлен Ради НБУ. У 2003 році з рахунку партії "Єдина Росія" (рахунок називається по-іншому, він на ім'я їх компанії, спеціально відкритої "для релігійної діяльності") в Банк Ватикану було переведено з Росії 300 мільйонів доларів.

У 2013—2017 роках керівники РФ зустрічались з чиновниками Ватикану. Зокрема, з тими, хто обіймав посади у БВ. Путін на зустрічах з представниками Ватикану підкреслював, що цінує "довірливий конструктивний діалог, що склався між Святим престолом і Росією". Про висловлювання Папи стосовно Росії та Путіна годі й казати.

Путін і Берлусконі дружили до самої смерті останнього минулого року. У 2006 році Берлусконі розповів, що три з шести своїх вілл він продав бізнесменам з Росії. Фешенебельний курорт Порто-Черво на Сардинії потроху перетворився на справжній російський анклав. Там купили вілли брати Борис та Аркадій Ротенберги, Алішер Усманов, Геннадій Тимченко, Володимир Лісін і Петро Авен. Місцеві подейкують, що і у Путіна тут є своя вілла. Після хвилі санкцій у росіян почали вилучати нерухомість та інші активи в Італії, арешти були накладені на вілли російських олігархів та придворного пропагандиста Соловйова.

Порто-Черво. Десь геподалік може бути вілла Путіна. Фото Getty Images

Але тут виникає цікаве питання. З мільярдерами, як ото Усманов, Лісін та інші, все зрозуміло. А як в Італії опинились гроші чиновників? Шапран має гіпотезу. "Несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012—2013 років може не тільки пояснити проросійські погляди папи Франциска, але і дуже швидко змінити його риторику", — розмірковує він.

"Дозволю собі дати фінансову пораду очільнику Святого престолу: "У білому одязі, білих капцях і під білим прапором набравшись мужності покликати ревізорів для ретельної перевірки всіх транзакцій по рахунках БВ з січня 2013-го по грудень 2023 року включно", — резюмує Шапран.