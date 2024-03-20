У Ватикані знову моляться за перемовини: Папа Римський закликав "говорити про припинення війни" з Росією

Це вже не перша подібна заява понтифіка

Папа Римський Франциск, який нещодавно опинився в епіцентрі гучного скандалу, знову закликав вірян молитися про "переговори про припинення війни". Відповідну заяву понтифік зробив у вівторок, 19 березня, на своїй щотижневій авдієнції у Ватикані, після свята на честь Святого Йосипа.

Про це повідомляє видання Vatican News. Про Україну Папа Римський згадав разом із Палестиною та Ізраїлем.

"Святому Йосипу ми віддаємо зруйновані війною народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб вести переговори про припинення війни", — закликав понтифік.

Зазначивши, що війна це завжди поразка і її не можна продовжувати. Папа Римський закликав вірян молитися про "перемовини про припинення війни", а тоді уділив усім своє благословення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України та необхідності мирних переговорів із Росією. Там заявили, що понтифік начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

При цьому пропозиції "підняти білий прапор" Росії, Папа Римський не озвучував. В підсумку, скандальна заява Папи Римського нарвалася на критику в Україні та не тільки. На його слова відреагували різні державні та церковні діячі.