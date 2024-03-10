У Папи Римського пояснили його скандальну заяву про Україну

Понтифік вважає, що "сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей"

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України та необхідності мирних переговорів із Росією. Він начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

Таку заяву зробив керівник пресслужби Маттео Бруні. Про це пише на Vatican News.

Так, за його словами, в інтерв’ю швейцарському телеканалу понтифік підхопив запропонований журналістом образ "білого прапора, щоб позначити припинення військових дій, перемир’я, яке має бути досягнуто через мужність вести переговори".

Також під час іншого інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але посилаючись на кожну ситуацію війни, Папа Римський ясно сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Бруні додав, що понтифік вважає, що "сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, у кого є сміливість вести переговори під білим прапором". Він підтвердив свою глибоку прихильність до українського народу та закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Папа Римський сказав, що Україна повинна мати мужність підняти "білий прапор" та домовитися про припинення війни. Відомі українці відреагували на слова понтифіка та висловили своє невдоволення щодо його заяви.