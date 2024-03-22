Грязные тайны Ватикана: могут ли российские миллиарды влиять на позицию Папы Римского?

Как банк Ватикана может влиять на заявления понтифика

Папа Римский постоянно высказывается о войне. И это ожидаемо от лидера католического мира. Беда в том, что высказывания понтифика часто поддерживают российские нарративы. Можно ли это объяснить деньгами? Такой шанс есть.

Несколько дней назад произошел дипломатический конфуз. В России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на выборах. Ватикан это опроверг. Но российские пропагандисты мгновенно подхватили "новость". В дружеских отношениях с Ватиканом в России не сомневаются.

Может ли быть у Ватикана финансовый интерес? Впервые на это намекнул советник президента Михаил Подоляк. Осенью 2023 года он неожиданно упомянул об "инвестициях Российской Федерации в ватиканский банк". Институт религиозной деятельности (обычно его называют Банк Ватикана) опроверг. Мол, это невозможно, потому что санкции и процедуры. Но ведь этот дым откуда-то взялся.

К деловой репутации Института религиозной деятельности (Instituto per le Opere di Religione) регулярно возникали вопросы с самого начала его деятельности в 1942 году. БВ неоднократно обвиняли в отмывании денег. Даже на момент выборов действующего Папы Франциска БВ находился в эпицентре скандала. В 2013 году газета Financial Times опубликовала результаты 11-месячного расследования, раскрывшего злоупотребления с активами банка на 5 млрд евро.

Банк Ватикана на момент скандала был, возможно, самым непрозрачным финансовым институтом в мире. Святой престол тщательно оберегал любую информацию о нем. Только с 1 октября 2013 года БВ начал публиковать хоть какую-то отчетность.

БВ отличается от других банков. Он не выдает кредитов и не делает прямых инвестиций. Банк получает деньги на депозиты и в основном инвестирует их в облигации.

"Бизнес-Телеграф" изучил последний годовой отчет "почти банка". На начало 2023 года активы БВ равнялись 2,75 млрд евро, а депозиты — 2,14 млрд евро. Конечно, это отнюдь не говорит о капиталах католической церкви, потому что они распределены по всему миру. Множество католических организаций имеют отдельные бюджеты. Например, расходы Римско-католической церкви только в США превышают 150 млрд долларов в год.

Так при чем здесь "пророссийская" позиция Папы? Путина в Банк Ватикана в свое время привел уже покойный Берлускони. Как утверждал покойный российский финансист и блогер Слава Рабинович, именно Берлускони был тем человеком, который обещал Путину легализовать его деньги.

Хранит ли Путин деньги в Банке Ватикана? "Вряд ли. БВ был мелким для Путина как для вкладчика, но как стиральная машинка – вполне привлекательным", — считает Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ. В 2003 году со счета партии "Единая Россия" (счет называется по-другому, он по имени их компании, специально открытой "для религиозной деятельности") в Банк Ватикана было переведено из России 300 миллионов долларов.

В 2013—2017 годах руководители РФ встречались с чиновниками Ватикана. В том числе с теми, кто занимал должности в БВ. Путин на встречах с представителями Ватикана подчеркивал, что ценит "доверчивый конструктивный диалог, сложившийся между Святым престолом и Россией". О высказываниях Папы по отношению к России и Путину и говорить нечего.

Путин и Берлускони дружили до самой смерти последнего в прошлом году. В 2006 году Берлускони рассказал, что три из шести своих вилл он продал бизнесменам из России. Фешенебельный курорт Порто-Черво на Сардинии понемногу превратился в настоящий российский анклав. Там купили виллы братья Борис и Аркадий Ротенберги, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин и Петр Авен. Местные говорят, что и у Путина здесь есть своя вилла. После волны санкций у россиян начали изымать недвижимость и другие активы в Италии, аресты были наложены на виллы российских олигархов и придворного пропагандиста Соловьева.

Порто-Черво. Где-то неподалеку может быть вилла Путина. Фото Getty Images

Но здесь возникает интересный вопрос. С миллиардерами, такими как Усманов, Лисин и другие, все понятно. А как в Италии оказались деньги чиновников? У Шапрана есть гипотеза. "Неожиданный визит итальянской прокуратуры в Банк Ватикана с проверкой образца 2012—2013 годов может не только объяснить пророссийские взгляды Папы Франциска, но и очень быстро изменить его риторику", — рассуждает он.

"Позволю себе дать финансовый совет главе Святого престола: "В белой одежде, белых тапочках и под белым флагом, набравшись мужества, позвать ревизоров для тщательной проверки всех транзакций по счетам БВ с января 2013-го по декабрь 2023 года включительно", — резюмирует Шапран.