Поляки "знищили" українськи фури: покупка нових вантажівок різко впала, але є нюанс

В Україні впали продажі нових вантажівок. За даними Autoconsalting, — мінус 32% у березні та мінус 3% у першому кварталі 2024 року.

У всьому звинувачують заблоковані польські кордони. Що відбувається насправді, з`ясовував "Бізнес-Телеграф".

Фури вже не потрібні?

На польському кордоні — справжній колапс. Більшість пропускних пунктів залишається заблокованими. Як каже власник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін, це вже вплинуло на попит на пальне — мінус 10% проливу дизелю, бо фури не їдуть.

Вже є результати й на ринку вантажівок. У березні зафіксоване падіння продажів вантажних авто вагою понад 3,5 тонни на 32% порівняно з минулим роком. За результатами першого кварталу 2024 року — мінус 3%. "Але березневий тренд натякає, що далі може все бути лише гірше", — каже керівник Autoconsulting Олег Омельницький.

Найбільше скоротили закупки перевізники. Через блокування польського кордону багато фур більше стоять, ніж їздять. Як наслідок, перевізникам стало важко сплачувати лізингові платежі. Тому вони і купують менше нової техніки.

Все це відобразилося на статистиці купівлі вантажних авто. За даними Autoconsulting, найбільше впали продажі дорогих брендів. Mercedes — на 67% — до 27 вантажівок, Isuzu — на 66,7%, до 17 авто, Volvo — на 36,3%, до 33 штук. Деякі бренди у відсотках навпаки зросли. Китайський JAC набрав шалені 1600%. В штуках це не вражає, адже мова про зростання з 1 до 17 автівок.

Реєстрації нових вантажних автомобілів в Україні

Все геть погано? Ні. Є компанії, які вкладаються у нові вантажівки. В Scania Україна повідомили, що "Нібулон" закуповує 76 тягачів Scania R450 євро-5 та 64 напівпричепів STAS. Перша партія — 30 комплектів. У лютому компанія отримала на умовах лізингу перші 5 вантажівок.

"Нові невигідно"

Але дозволити собі нові вантажівки можуть далеко не всі. "Бізнес просто не має грошей на купівлю нових автівок. Звичайно, всі хотіли б нові авто, але в нас немає вигідного лізингу. Якщо в ЄС 70% вантажних авто в лізингу, то у нас — у 20 разів менше", — каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Більшість компаній бере вживані вантажівки. "Нові купувати зараз невигідно, вони не окуповуються", — вважає Льоушкін з мережі "Прайм". Наприклад, новий Man TGX 18.440BL коштує 104 000 євро. Вантажівку цієї ж серії 2014 року випуску з пробігом 750 000 кілометрів на RST пропонують за 27 200 доларів. Таку ж модель 2018 року з пробігом 480 000 кілометрів — за 66 500 доларів.

Man TGX 18.440BL

Саме тому падіння поки що стосується лише нових вантажівок. Як зазначив Бучацький, у березні перепродажі на внутрішньому ринку збільшилися з 82,2% до 83,8% від загального обсягу ринку вантажівок. Вживаних вантажівок продали 2 200 штук.

Зріс імпорт вживаних авто. Хоча їх минулого місяця все одно ввезли небагато: лише 272 штуки.

Середній вік вживаних вантажівок, які купували, за даними Бучацького, — 22,5 року. Звісно, що серед настільки старих автівок багато моделей екологічного стандарту євро-2 та євро-3, каже голова Асоціації автомобільних перевізників Володимир Балін.

І це дуже цікавий нюанс. Адже в ЄС можна їхати на вантажівці стандарту не нижче євро-3. "Ми рекомендуємо, щоб авто було, як мінімум, євро-4. Бо наші вантажівки мають ще проходити національні техогляди тих європейських країн, куди вони прямують, а до старих машин можуть бути запитання. До того ж плата за дороги для них у ЄС вища, ніж, наприклад, для вантажівок євро-5", — пояснює Балін.

Ставка на залізницю

Тобто, купуючи старі вантажівки, бізнес від початку розуміє, що в Європу вони не поїдуть. І в цьому є логіка. Блокування кордонів показало, що найнадійнішим логістичним каналом залишається залізниця. Адже потяги зазвичай їдуть там, де поруч стоять фури. "Укрзалізниця" вже кілька років розвиває так звані контрейлерні перевезення. Вантажівки буквально їдуть на потягах.

Трохи спрощений варіант — перевантаження контейнера з фури на потяг. Показовий приклад — нещодавно запропоновані логістичною компанією Global Ocean Link маршрути. Фура везе контейнер до Чопу, де його перевантажують на потяг. Після перетину кордону в Європі його перекидають на іншу фуру. Це прискорює терміни доставки товарів. Заразом зникає потреба в нових вантажівках. Якщо ці послуги стануть масовим явищем, то потреба в нових вантажівках може падати і надалі.