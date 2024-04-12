"Нібулон" пішов проти течії: чому компанія Вадатурського витрачає мільйони на новий автопарк

Попри війну, агрохолдинг оновлює парк вантажівок. І тому є причина

Один з найбільших агрохолдингів України "Нібулон", навіть під час повномасштабної війни та попри блокування західних кордонів, оновлює автопарк. Ще більш цікаво, що це відбувається на фоні падіння продажів нових вантажівок, про яке розповідав "Бізнес-Телеграф".

Директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін пояснив, навіщо компанія витрачає мільйони доларів на фури в такий непростий для бізнесу період.

"Нібулон" закуповує 76 тягачів Scania R450 Євро 5 та 64 напівпричепа бельгійського виробника STAS. Купівля техніки в лізинг стане компанії в 11,7 млн доларів. Український дилер Scania повідомив, що перша партія техніки складається з 30 комплектів, частину з них уже поставлено.

"Нібулон" планує не лише оновити, а й збільшити свій автопарк. І це виглядає трохи неочікувано, адже компанія витрачала багато ресурсів на розвиток річкової логістики. "Нібулон" мав півтора десятка річкових терміналів та потужний флот (більш ніж 80 суден). У 2021 році компанія перевезла по Дніпру та Південному Бугу більш ніж 20 млн тонн вантажів. Та навіть відкрила пасажирські річкові маршрути. Про це мріяв засновник "Нібулону" Олексій Вадатурський. Він загинув у власному будинку в Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу 31 липня 2022 року.

Війна змінила і саму компанію, якою керує вже син засновника Андрій Вадатурський, і логістику. "Через переорієнтацію логістичних ланцюгів в умовах війни "Нібулон" змушений використовувати комбіновані маршрути, які включають транспортування збіжжя вантажним автотранспортом, — каже Калкутін. — Транспортування сільськогосподарської продукції з південних філій, зокрема річкових "Вознесенської" та "Новоодеської", а також термінала в Миколаєві, який зараз виконує функцію сухого порту, у напрямку "Бессарабської" здійснюється саме автотранспортом".

Автотранспорт дорогий. До того ж ніхто не сказовував систему WiM, що зважує вантажівки на ходу. Укртрансбезпека штрафує тих, хто перевищує допустимі норми навантаження. Втім, "Нібулон" змушений перевозити між власними елеваторами свою продукцію та те, що здають інші виробники.

Калкутін підкреслює, що водні елеватори, розташовані вздовж Дніпра, заблоковані через підрив Каховської ГЕС. Для зберігання їх використовувати можна, але для подальшого транспортування потрібно перевезти збіжжя на елеватори біля залізниці. "Це суттєво зменшує рух вантажівок територією країни", — зазначив директор з логістики "Нібулону".