54 гривні за долар: чи варто брати до уваги апокаліптичний прогноз МВФ?

Міжнародний валютний фонд дав черговий невтішний прогноз курсу гривні до долара

Один з найбільших кредиторів України дещо покращив прогноз стосовно нашої валюти. В жовтні 2023 року МВФ очікував на 41,4 грн за долар. А от в останньому звіті стосовно глобальної економіки цифру знижено до 41.

Прогнозом МВФ поділився в регулярній доповіді МВФ World Economic Outlook. Фонд взагалі песимістично налаштований стосовно гривні. Він очікує падіння протягом принаймні 5 років. І на 2029-й прогнозує аж 54 гривні за долар.

Пропало все? Схоже, що ні. "Варто зазначити, що прогнози МВФ щодо валютних курсів майже ніколи не збігалися із реальним курсом. Не лише в Україні", — коментує прогноз експерт Ерік Найман. "Я б не особливо спирався на цю оцінку, оскільки МВФ завжди прогнозував завищений курс долара для України", — підтримує його керівник аналітичного відділу Concord Capital Олександр Паращій.

Припущення експертів підтверджує практика. У березні минулого року прогноз МВФ був 40,7 грн за долар на 2023-й. По факту середній курс вийшов на рівні 36,6 грн. Тоді ж фонд очікував 48 грн за долар цього року.

Цікаво, що очікування вітчизняного бізнесу також кращі за прогнози МВФ. Підприємців опитував НБУ. І от у квітні 2024 року бізнес-спільнота очікує на обмінний курс 40,4 грн за долар у наступні 12 місяців. "Бюджет-2024 верстався з середнім курсом 40,7 грн за долар, — оптимістично каже БТ Олександр Паращій. — Гадаю, навіть цього значення ми не досягнемо".

У цих прогнозах є чимала "дірка". Бо як МВФ, так і експерти виходять з того, що активна фаза війни зупиниться у 2024 році. Якщо так і станеться, то наступного року ми отримаємо, може, і більшу невизначеність. "Навіть при умові завершення воєнних дій ми не можемо прогнозувати політику в "оновленому" Білому домі, — коментує для БТ фінансовий експерт Андрій Шевчишин. — Україна потребує колосальних грошей на відбудову, але не зрозуміло, в якому форматі це буде відбуватися".

Але найбільша проблема прогнозу — в ньому не враховані знищення кількох теплових електростанцій. "Цей прогноз складався у лютому-березні, отже він не враховує ефект останніх атак Росії на українську генерацію", — каже Паращій. Це ще більше заплутує ситуацію. "В прогнозах МВФ ми бачимо так званий індикативний курс, який спирається на певні передумови та який, скоріш за все, буде скориговано: адже невідомо, з якими макроекономічними показниками Україна буде входити в зиму", — коментує Шевчишин.

Тим часом долар продовжує повільно зростати. В банківських відділеннях прифронтових Херсона та Миколаєва курс тримається на символічних 39,9 грн за долар. А от курси конвертації при карткових розрахунках деякі банки поставили вже вище за психологічно важливу позначку 40. Найбільший серед тих, хто конвертує гривню за таким курсом, — державний Сенс Банк. Купівля за кордоном сьогодні (18 квітня 2024 року) стане там в 40,05 грн за долар.

Проте занадто хвилюватись поки не має сенсу. Міжнародні резерви НБУ станом на 1 квітня оновили історичний рекорд. І сягнули 43,8 млрд доларів.