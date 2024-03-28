Військові скуповують валюту? Що буде з доларом найближчим часом і чому він так стрімко росте

Курс американської валюти ледь не щодня оновлює історичні максимуми. 26 березня НБУ зафіксував його на рівні 39,34 грн. Час панікувати?

Гривня збирає негатив другий тиждень поспіль. Курс долара зростає, населення скуповує валюту. "За статистикою регулятора, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало", — повідомила Ганна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Цікаво, але дуже схоже, що на купівлю валюти найбільший вплив припав з боку військових. Експерт Андрій Шевчишин звернув увагу на агресивне зростання співвідношення купівлі/продажу готівкової валюти в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях. "Активне зростання показника за січень-лютий 2024 року демонструють саме прифронтові регіони, — вважає він. — Як гіпотеза, це попит на валюту від військових".

Логіка є, адже воїни можуть отримувати до 100 тисяч гривень. І частину — вкладати в валюту. В прифронтових зонах за перші 2 місяці 2024 року співвідношення продажу/купівлі готівкової валюти зросло принаймні на 80% від середніх показників попередніх періодів. Проте є інше пояснення. До цього банки просто не завозили валюту в ці регіони, бо ризики були завеликими.

Звісно, зростання попиту впливає на курс. 26 березня середній курс продажу долара піднявся до 39,45 грн. Офіційний курс НБУ ще 20 березня вперше перетнув позначку 39 грн, а на 27-ме доріс до 39,34 грн.

НБУ втричі збільшив продаж валюту на міжбанку. За 5 робочих днів, з 18 по 22 березня, Нацбанк продав 680,9 млн доларів. Купив — лише 460 тисяч. С початку року чистий продаж перевищив 5 млрд доларів.

Як НБУ продавав валюту на міжбанку

Суми чималі, але НБУ зберігає спокій. "На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в одну, так і в другу сторону. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили послаблення обмінного курсу", – зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

НБУ має привід для спокою. В березні донори та кредитори прокинулись. Тільки днями Україна отримала чимало грошей. Перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу, Канада надала 1,5 млрд доларів. Рада директорів МВФ 21 березня завершила перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це — еквівалент близько 880 мільйонів доларів.

В сумі виходить 7,5 млрд доларів. І навіть на політичні ігри в США можна дивитись набагато спокійніше. В квітні Європейська комісія планує виділити Україні два транші на суму 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Понад 7 млрд доларів зовнішнього фінансування за березень, що є абсолютним місячним рекордом за всю історію воєнного стану", — нагадує економіст Олексій Блінов. Безумовно, рекордні міжнародні фінансові вливання позначаться на макропоказниках. "Для мене очевидно, що наприкінці березня буде, ймовірно, новий рекорд у міжнародних резервах НБУ, за місяць вони зростуть з 37,1 млрд до 42 млрд доларів на кінець квітня", — вважає економіст Данило Монін.

Як все це вплине на курс? Монін припускає, що курс долара може навіть знизитись до 38,5—38,8. Залежно від політики НБУ. Але це точно не питання найближчих днів. 29 березня в США — День ветерана, ринок не буде працювати. Тому покупці на цьому тижні поспішають. І це вплине на курс. Додайте атаки ворога на енергетику. Для ремонту потрібне обладнання, яке необхідно контрактувати. Тому Золотько з банку Unex схиляється до коливань курсу навколо 39 гривень. Схожої думки дотримується Шевчишин. "Припускаю коливання в діапазоні 39—39,75", — вважає він.