Курс значно просяде: скільки коштуватиме долар в Україні найближчими роками

Показники встановлюватимуть рекорди

Середньорічний курс американської валюти протягом 2024 року складатиме 41 гривню. А от вже у 2029 році долар обійдеться українцям в 54,1 гривні.

Як мовиться у звіті фонду World Economic Outlook за квітень 2024 року, Міністерство фінансів України прогнозує поступове зростання показників протягом наступних п'яти років. Курс долара точно перевищить 50 гривень.

На скільки знецінюватиметься гривня протягом 2025-2029 років

Згідно зі прогнозом МВФ, середньорічний курс у:

2025 році очікується на рівні 45,8 грн/долар;

2026 році – 48,6 грн/долар;

2027 році – 50,4 грн/долар;

2028 році – 52,1 грн/долар;

2029 року – 54,1 грн/долар.

Курс долара в Україні станом на 18 квітня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 18 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,35 грн (купівля) та 39,80 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,54 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні напередодні Великодня.