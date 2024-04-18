54 гривны за доллар: стоит ли учитывать апокалиптический прогноз МВФ?

Международный валютный фонд дал очередной неутешительный прогноз курса гривны к доллару

Один из крупнейших кредиторов Украины несколько улучшил прогноз относительно нашей валюты. В октябре 2023 года МВФ ожидал 41,4 грн за доллар. А вот в последнем отчете по глобальной экономике цифра снижена до 41.

Прогнозом МВФ поделился в регулярном докладе МВФ World Economic Outlook. Фонд вообще пессимистично настроен по отношению к гривне. Он ожидает падения в течение как минимум 5 лет. И на 2029-й прогнозирует 54 гривны за доллар.

Все пропало? Похоже, что нет. "Стоит отметить, что прогнозы МВФ по валютным курсам почти никогда не совпадали с реальным курсом. Не только в Украине", — комментирует прогноз эксперт Эрик Найман. "Я бы не особо опирался на эту оценку, поскольку МВФ всегда прогнозировал завышенный курс доллара для Украины", — поддерживает его руководитель аналитического отдела Concord Capital Александр Паращий.

Предположение экспертов подтверждает практика. В марте прошлого года прогноз МВФ был 40,7 грн за доллар на 2023 год. По факту средний курс вышел на уровне 36,6 грн. Тогда же фонд ожидал 48 грн за доллар в этом году.

Интересно, что ожидания отечественного бизнеса также лучше прогнозов МВФ. Предпринимателей опросил НБУ. И вот в апреле 2024 года бизнес-сообщество ожидает обменный курс 40,4 грн за доллар в следующие 12 месяцев. "Бюджет-2024 года верстался со средним курсом 40,7 грн за доллар, — оптимистично говорит БТ Александр Паращий. — Думаю, даже этого значения мы не достигнем".

В этих прогнозах есть немалая "дыра". Ведь как МВФ, так и эксперты исходят из того, что активная фаза войны остановится в 2024 году. Если так и произойдет, то в следующем году мы получим, может, и большую неопределенность. "Даже при условии завершения военных действий мы не можем прогнозировать политики в "обновленном" Белом доме, — комментирует для БТ финансовый эксперт Андрей Шевчишин. — Украина нуждается в колоссальных деньгах на восстановление, но непонятно, в каком формате это будет происходить".

Но самая большая проблема прогноза — в нем не учтено уничтожение нескольких тепловых электростанций. "Этот прогноз составлялся в феврале-марте, следовательно, он не учитывает эффект последних атак России на украинскую генерацию", — говорит Паращий. Это еще больше запутывает ситуацию. "В прогнозах МВФ мы видим так называемый индикативный курс, который опирается на определенные предпосылки и который, скорее всего, будет скорректирован: ведь неизвестно, с какими макроэкономическими показателями Украина будет входить в зиму", — комментирует Шевчишин.

Тем временем доллар продолжает медленно расти. В банковских прифронтовых отделениях Херсона и Николаева курс держится на символических 39,9 грн за доллар. А вот курсы конвертации при карточных расчетах некоторые банки поставили уже выше психологически важной отметки 40. Самый большой из тех, кто конвертирует гривну по такому курсу, — государственный Сенс Банк. Покупка за границей сегодня (18 апреля 2024 года) станет там в 40,05 грн за доллар.

Однако слишком волноваться пока нет смысла. Международные резервы НБУ на 1 апреля обновили исторический рекорд. И составили 43,8 млрд долларов.