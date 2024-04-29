Українці втратять частину доходів від депозитів: чому це хороша новина

Національний банк України знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5%. Про що це каже?

Рішення щодо рівня облікової ставки правління НБУ ухвалило 25 квітня. В принципі, це непогана новина. Адже в кризових ситуаціях НБУ, навпаки, підвищує ставку. Саме так сталось в перші дні повномасштабного вторгнення. Трохи погіршує новину гарантоване зниження дохідності по депозитах.

Про ставку і кредити

Навіщо НБУ потрібна облікова ставка? Грубо кажучи, це орієнтир "ціни" грошей. Саме за цією ключовою процентною ставкою НБУ здійснює основні операції з банками. Тобто видає або залучає гроші. Прогноз облікової ставки оновлюється щокварталу разом з іншими показниками і потім публікується в Інфляційному звіті.

Експертна спільнота очікувала на зниження облікової ставки. Але НБУ перевершив очікування і знизив ставку відразу на 1%. Тоді як більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" та ICU, прогнозувала 0,5%.

Нацбанк виходив з позитивної динаміки інфляції. Але реальною причиною суттєвого зниження ставки стало схвалення 60-мільярдної допомоги від США. "Враховуючи послаблення фактичного й очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики", – йдеться в повідомленні регулятора.

"Простими словами: "дякуємо, партнери, за допомогу, тепер ризиків менше". То ж і ставка нижча", — вважає асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз.

Цифри і правда виглядають непогано. Україна отримала вже 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Днями США погодили великий пакет допомоги. Додайте третій успішний перегляд домовленостей з МВФ та рекордні золотовалютні резерви.

Для чого НБУ знизив ставку? "Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування і відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової і фінансової стабільності", — пояснює регулятор. Але не факт, що це спрацює.

По-перше, економіка залежить від ситуації на фронті. По-друге, НБУ і досі охоче пропонує банкам так звані депозитні сертифікати. То ж банкірам немає великого сенсу кредитувати клієнтів. Сертифікати НБУ набагато надійніше.

Про інфляцію та депозити

НБУ прогнозує помірне пришвидшення інфляції цьогоріч. Згідно з оновленим поліпшеним прогнозом – до 8,2%. Тоді як базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Але прогнозувати це дуже важко, адже економіка залежить від ситуації на фронті.

"Щось завжди може піти не так. Ми знаємо, що зростання цін у січні—березні нижче історичної норми (10%). Чи означає це, що інфляція не прискориться в квітні чи будь-якому іншому місяці до кінця року? — розмірковує керуючий партнер інвестиційного проєкту Thomson&French В'ячеслав Бутко. — Звичайно, ні — але коли/якщо це станеться, НБУ зможе підняти ставку й привести її у відповідність до режиму інфляції — тобто продовжувати діяти на основі даних, а не гіпотез".

А от що можна стверджувати: ставки по депозитах і облігаціях знизяться. "Облікова ставка НБУ — це завжди сигнал для ринку. Прийняте рішення щодо зниження облікової ставки означає, що процентні ставки за депозитами для клієнтів будуть дещо знижуватись, з певним часовим лагом – і ставки по кредитах", — пояснює"Бізнес-Телеграфу" член правління Акордбанк Микола Войтків. Тим більш, що разом з обліковою НБУ знизив і ставки по депозитних сертифікатах.