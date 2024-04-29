Украинцы потеряют часть доходов от депозитов: почему это хорошая новость

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%. О чем это говорит?

Решение об уровне учетной ставки правление НБУ приняло 25 апреля. В принципе, это хорошая новость. Ведь в кризисных ситуациях НБУ, наоборот, повышает ставку. Именно так произошло в первые дни полномасштабного вторжения. Немного ухудшает новость гарантированное снижение доходности по депозитам.

О ставке и кредитах

Зачем НБУ нужна учетная ставка? Грубо говоря, это ориентир "цены" денег. Именно по этой ключевой процентной ставке НБУ производит основные операции с банками. То есть выдает или привлекает деньги. Прогноз учетной ставки обновляется ежеквартально вместе с другими показателями и затем публикуется в Инфляционном отчете.

Экспертное сообщество ожидало снижения учетной ставки. Но НБУ превзошел ожидания и снизил ставку сразу на 1%. В то время как большинство банкиров, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" и ICU, прогнозировали 0,5%.

Нацбанк исходил из положительной динамики инфляции. Но реальной причиной существенного понижения ставки стало одобрение 60-миллиардной помощи от США. "Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики", – говорится в сообщении регулятора.

"Простыми словами: "спасибо, партнеры, за помощь, теперь рисков меньше". Так что и ставка ниже", — считает ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз.

Цифры и правда смотрятся неплохо. Украина получила уже 6 млрд евро в марте и апреле этого года. На днях США согласовали большой пакет помощи. Добавьте третий успешный пересмотр договоренностей с МВФ и рекордные золотовалютные резервы.

Зачем НБУ снизил ставку? "Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", — объясняет регулятор. Но не факт, что это сработает.

Во-первых, экономика зависит от ситуации на фронте. Во-вторых, НБУ до сих пор охотно предлагает банкам так называемые депозитные сертификаты. Поэтому банкирам не имеет большого смысла кредитовать клиентов. Сертификаты НБУ гораздо надежнее.

Об инфляции и депозитах

НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в этом году. Согласно обновленному улучшенному прогнозу – до 8,2%. В то время как базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году. Но прогнозировать это очень трудно, ведь экономика зависит от ситуации на фронте.

"Что-то всегда может пойти не так. Мы знаем, что рост цен в январе—марте ниже исторической нормы (10%). Значит ли это, что инфляция не ускорится в апреле или в любом другом месяце до конца года? — размышляет управляющий партнер инвестиционного проекта Thomson&French Вячеслав Бутко. — Конечно, нет — но когда/если это произойдет, НБУ сможет поднять ставку и привести ее в соответствие с режимом инфляции — то есть продолжать действовать на основе данных, а не гипотез».

А вот что можно утверждать: ставки по депозитам и облигациям снизятся. "Учетная ставка НБУ — это всегда сигнал для рынка. Принятое решение по снижению учетной ставки означает, что процентные ставки по депозитам для клиентов будут понемногу снижаться, с определенным временным лагом — и ставки по кредитам", — объясняет член правления Аккордбанк Николай Войткив. Тем более что вместе с учетной НБУ снизил и ставки по депозитным сертификатам.