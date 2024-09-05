У Раді назвали галузь, яка щорічно може заводити в Україну додатково $15 млрд

У разі лібералізації експорту зброї країна посилить свої позиції за кордоном, акумулює валютну виручку та підтримає вітчизняний оборонпром і ЗСУ, каже нардепка Галина Янченко

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) має щорічний експортний потенціал на $15 мільярдів, але на сьогодні питання лібералізації постачання за кордон продукції оборонпрому гальмують кілька принципових факторів.

Про це у середу, 4 вересня, заявила журналістам народна депутатка України, голова парламентської спецкомісії по захисту інвесторів Галина Янченко перед засіданням робочої групи з представниками вітчизняного воєнпрому, повідомляє журналіст "Телеграфу".

— За останні 2,5 року наш ОПК зробив величезний, я б навіть сказала, квантовий стрибок. І у плані інновацій, і у плані нових розробок, і у плані виробництва. Дрони поки що на кожній кухні не виробляють, але кілька сотень компаній в Україні з'явилось. За час повномасштабного вторгнення обсяг виробництва українського ОПК зріс в 6 разів. Жоден сектор економіки ніколи за час української незалежності так швидко не зростав. І це при тому, що сектор ОПК є найбільш зарегульованим в Україні. Впевнена, якщо Верховна Рада і Кабмін (власне, для цього ми і створили цю робочу групу) розрегулюють принаймні частину того, що заважає нашому ОПК масштабуватись ще активніше, будемо мати колосальні результати, — зазначила парламентарка.

За її словами, щорічно вітчизняний ОПК "може виробляти продукції на 20 мільярдів доларів, при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд, тому що у нас є обмежені видатки".

— Це означає, що $15 млрд може надходити від реального експорту. Відповідно — у країни буде валютна виручка. Тобто у нас ОПК може вийти на рівень агроекспорту, експорту IT-послуг і бути реально конкурентоздатним у світі. Бачимо, що світ уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні, у тому числі й за новітніми розробками нашого ОПК та як ці продукти застосовуються на полі бою.

Зараз ключове питання — доступ до фінансів. І тут як раз наш ОПК обмежений. Фактично заборонений експорт, хоча на українську продукцію є великий попит. Наприклад, заважає відсутність пільгових кредитів. Програма "5-7-9" для ОПК недоступна. Хоча саме з ОПК потрібно було починати будь-які програми пільгового кредитування. Так само є питання щодо типових контрактів Міноборони, коли дуже сильно обмежується прибутковість. Якщо ми говоримо про дрони, то це — 25%. Для іншого виробництва — порядку 5-7%. При цьому на компанії ОПК накладаються величезні штрафи: при затримці постачання, на авансові кошти тощо.

Таким чином, питання доступу до фінансів могло б дати можливість нашим компаніям закуповувати новіше обладнання, вкладати гроші в RnD (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на отримання нових знань та їхнє практичне застосування при створенні нового виробу або технології. — Авт.), в інновації та розробки. І звичайно ж, просувати свою продукцію за кордоном, — пояснила голова спецкомісії.

У коментарі "Телеграфу" Галина Янченко уточнила, що де-юре експорт зброї наразі не заборонений, але "де-факто тільки одиниці продукції отримали можливість для експорту".

— І тому це питання потрібно підняти у плані політичних рішень і політичної волі. Потрібно проробити роботу з Кабміном і Державною службою експортного контролю, — наголосила народна обраниця.

Як повідомлялось, нещодавно представники ОПК заявляли, що у разі контрольованого відкриття експорту озброєння Україна може отримати до 2 мільярдів доларів додаткових податкових надходжень за півтора року. Відповідно, ці додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для Сил оборони.

Також "Телеграф" писав, що українські виробники зброї виготовляють дедалі більше озброєння для Збройних сил України. На вітчизняних виробників оборонно-промислової продукції припадає вже понад 70% усіх контрактів, які підписує "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України на закупівлю товарів оборонного призначення.