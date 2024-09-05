В Раде назвали отрасль, которая ежегодно может заводить в Украину дополнительно $15 млрд

В случае либерализации экспорта оружия страна усилит свои позиции за границей, аккумулирует валютную выручку и поддержит отечественный оборонпром и ВСУ, говорит нардеп Галина Янченко

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет ежегодный экспортный потенциал в $15 миллиардов, но сегодня вопросы либерализации поставок за рубеж продукции оборонпрома тормозят несколько принципиальных факторов.

Об этом в среду, 4 сентября, заявила журналистам народный депутат Украины, глава парламентской спецкомиссии по защите инвесторов Галина Янченко перед заседанием рабочей группы с представителями отечественного военпрома, сообщает журналист "Телеграфа".

— За последние 2,5 года наш ОПК совершил огромный, я бы даже сказала, квантовый скачок. И в плане инноваций, и в плане новых разработок, и в плане производства. Дроны пока еще на каждой кухне не производят, но несколько сотен компаний в Украине появилось. За время полномасштабного вторжения объем производства украинского ОПК вырос в 6 раз. Ни один сектор экономики никогда за время украинской независимости так быстро не рос. И это при том, что сектор ОПК наиболее зарегулирован в Украине. Уверена, если Верховная Рада и Кабмин (собственно для того мы и создали эту рабочую группу) разрегулируют по крайней мере часть того, что мешает нашему ОПК масштабироваться еще активнее, будем иметь колоссальные результаты, — отметила парламентарий.

По ее словам, ежегодно отечественный ОПК "может производить продукции на 20 миллиардов долларов, при том что украинское государство способно закупить лишь на $6 млрд, потому что у нас ограничены расходы".

— Это значит, что $15 млрд могут поступать от реального экспорта. Соответственно, у страны будет валютная выручка. То есть у нас ОПК может выйти на уровень агроэкспорта, экспорта IT-услуг и быть реально конкурентоспособным в мире. Видим, что мир внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине, в том числе за новейшими разработками нашего ОПК и как эти продукты применяются на поле боя.

Сейчас ключевой вопрос – доступ к финансам. И здесь как раз наш ОПК ограничен. Фактически запрещен экспорт, хотя на украинскую продукцию большой спрос. К примеру, мешает отсутствие льготных кредитов. Программа "5-7-9" для ОПК недоступна. Хотя именно с ОПК нужно начинать любые программы льготного кредитования. Также есть вопросы относительно типичных контрактов Минобороны, когда очень сильно ограничивается доходность. Если мы говорим о дронах, то это 25%. Для другого производства – порядка 5-7%. При этом на компании ОПК налагают огромные штрафы: при задержке поставок, на авансовые средства и т. д.

Таким образом, вопрос доступа к финансам мог бы дать возможность нашим компаниям закупать более новое оборудование, вкладывать деньги в RnD (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии. — Авт.), в инновации и разработки. И, конечно же, продвигать свою продукцию за рубежом, — объяснила глава спецкомиссии.

В комментарии "Телеграфу" Галина Янченко уточнила, что де-юре экспорт оружия не запрещен, но "де-факто только единицы продукции получили возможность для экспорта".

— Поэтому этот вопрос нужно поднять в плане политических решений и политической воли. Необходимо проделать работу с Кабмином и Государственной службой экспортного контроля, — подчеркнула народная избранница.

Как сообщалось, недавно представители ОПК заявляли, что в случае контролируемого открытия экспорта вооружения Украина может получить до 2 миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений за полтора года. Соответственно эти дополнительные средства будут направлены на закупку оружия и боеприпасов для Сил обороны.

Также "Телеграф" писал, что украинские производители оружия изготовляют все больше вооружений для Вооруженных сил Украины. На отечественных производителей оборонно-промышленной продукции приходится уже более 70% всех контрактов, которые подписывает Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины на закупку товаров оборонного назначения.