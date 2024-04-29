Україна постачатиме зброю на експорт? Оборонка росте шаленими темпами, інфографіка

Ріст оборонки добре відчувається не лише на полі бою, а й на економічній ситуації

За два роки з початку повномасштабної війни Росії проти України кількість вітчизняних оборонних підприємств зросла у два рази. Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) допомагає захиститись на полі бою та підсилює економіку.

За 2023 рік він забезпечив майже третину від усього приросту валового внутрішнього продукту (ВВП). Якщо у 2021 році було 200 оборонних підприємств, то в минулому ― 500, повідомляє Телеграм-канал UA War Infographics.

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За два роки суттєво збільшилась кількість працівників в ОПК. У 2021 році на оборонних підприємствах працювало 250 тисяч людей. По даних на 2023 рік, їх вже 300 тис.

Зазначимо, що розвиток оборонної промисловості також сприяє зростанню прибутків у інших сферах. ОПК вимагає ресурсів, які виробляється підприємствами інших галузей. Зокрема, найбільш потрібними продуктами є:

оптичні приціли;

кабелі;

системи навігації;

програмне забезпечення;

фарба.

Проте оборонна промисловість буде розвиватись і надалі. Аналітики проєкту поділились оптимістичним прогнозом стосовно перспектив вітчизняного ОПК.

"Українські танки в німецькій армії, українська артилерія на озброєнні у Нідерландів, а гаубиці воюють проти Росії за незалежність кавказьких держав. Це реалістичний сценарій, зброя і військова техніка можуть стати важливими експортними товарами для економіки України. Вже зараз оборонка робить великий внесок у зростанні економіки", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, відомий волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що українські оборонні промислові підприємства можуть робити втричі більше продукції, ніж держава може профінансувати. Тому ситуацію виправить експорт зброї на міжнародний ринок. Отримані гроші можна буде витрачати на закупівлю того озброєння, яке не роблять в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну можуть зайти американські оборонні підприємства. Проте для цього потрібно створити умови.