Посилить армію та економіку: представники українського ОПК закликали дозволити експорт зброї

Україна може отримати додаткові податкові надходження

Контрольований експорт української зброї дозволить не тільки зберегти робочі місця і зміцнити економіку. Він також сприятиме збільшенню забезпечення Збройних сил України.

Саме про це йшлося на круглому столі, організованому нещодавно Комітетом з питань економічного розвитку Верховної Ради, повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Під час зустрічі голова комітету Дмитро Наталуха звернув увагу на необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату для співпраці з метою розвитку військових технологій у секторі оборонно-промислового комплексу України (ОПК), можливості якого постійно зростають.

"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", — сказав Наталуха. За його словами, захід був організований для того, щоб вивчити, наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння може принести Україні додаткові фінанси.

На засіданні були присутні представники компаній українського ВПК та профільних асоціацій і об’єднань, зокрема "ФРУ Defence", "Технологічні сили України", "Ліга оборонних підприємств України" та NAUDI. Під час заходу представники ВПК запевнили, що безумовним пріоритетом для них є забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Водночас вони звернули увагу народних депутатів на те, що виробничі потужності вітчизняного ОПК складають до 20 мільярдів доларів на рік, тоді як бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на 6 мільярдів.

Представники ОПК наголосили на необхідності комплексного підходу до питання експорту, що має враховувати позицію військових, органів виконавчої влади, спецслужб та виробників. Вони зазначили, що відкриття експорту може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва.

За даними представників ОПК, у разі контрольованого відкриття експорту Україна може отримати до 2 мільярдів доларів додаткових податкових надходжень за півтора року. Відповідно, ці додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для Сил оборони.

"Сьогодні українські виробники не мають прямої юридичної заборони на експорт своїх виробів та продукції, але в умовах активної війни питання дозволу експорту озброєння стає особливо складним і важливим. Парламент має стати майданчиком для пошуку правильного рішення, яке має бути напрацьоване разом з профільними відомствами, виробниками і, в першу чергу, військовими, які знають актуальні потреби тут і зараз, з поля бою. І ці потреби мають бути першочергово забезпечені, а все, що є надлишковим і що не контрактує держава, може бути предметом обговорення в рамках питання відкриття експорту", — зазначив голова підкомітету з питань регіонального співробітництва і торгівлі Комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський, підсумовуючи захід.

"Народні депутати та представники ОПК домовилися підготувати концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни для подальшого обговорення на наступній робочій зустрічі. Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, який може не лише зміцнити економічну стійкість України, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості в складних умовах війни. NAUDI дякує Комітету з питань економічного розвитку ВРУ за політичну ініціативу для вирішення цього складного питання", — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що голова NAUDI зустрівся з представниками ЄС. Сторони обговорили розвиток українського ОПК