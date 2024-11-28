"Нам все одно, який курс, головне стабільність": міністр фінансів про долар по 45, новий бюджет і його головну умову

Жодних серйозних коливань курсу ми не очікуємо, — запевнив міністр

Міністерство фінансів України схвалює всі необхідні зміни в фінансовій політиці, зокрема, закон про підвищення податків, який сьогодні, 28 листопада підписав Володимир Зеленський. Закон не є ідеальним, але він необхідний.

Про це повідомив голова міністерства Сергій Марченко 28 листопада на пресконференції, що охоплювала теми цьогорічного бюджету та змін у податковій політиці.

Підвищення податків було необхідністю

Однією з ключових реформ є внесення змін до Податкового кодексу, які були представлені ще 14 липня.

— Уряд оперативно підтримав ці зміни. Потім відбулася широка, зокрема й парламентська, дискусія. У підсумку, ми досягли компромісу щодо законопроєкту. Хоча його версія може бути неідеальною, вона забезпечує необхідний фінансовий ресурс на наступний рік. І що головне: цей ресурс дозволить втримати оборонний сектор,— зазначив Марченко.

Зміни включають:

підвищення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного;

оподаткування прибутків банківської системи на рівні 50%;

введення військового збору для ФОП.

Також передбачено зростання акцизів на окремі товари, встановлення мінімальних ставок податку для користування природними ресурсами та збільшення рентних платежів.

Важливим рішенням стало й ретроспективне застосування певної частини податкових норм із 1 грудня 2024 року. За словами міністра, це дозволить уникнути бюджетних розривів, забезпечивши фінансування оборонного сектора без скорочення соціальних виплат, таких як пенсії чи стипендії.

Сформувати бюджет цьогоріч було складно

Як повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко, підготовка бюджету-2025 була непростою через потребу значного міжнародного фінансування. Україна розраховує на зовнішню допомогу в розмірі 34 млрд доларів США, частину з яких складатимуть доходи від заморожених російських активів, акумульованих у Європі.

Натомість бюджет передбачає дефіцит у 19,4 млрд гривень, що відповідає показникам минулих років. Основними напрямами витрат залишаються фінансування оборони і мінімізація соціальних ризиків.

Особливу увагу приділено підтримці вчителів, для яких обіцяють довгоочікуване підвищення доплат. Оскільки минулі роки відчутних змін у їхній зарплаті не було, уряд піде на це рішення цьогоріч.

Зрештою, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року.

Виконання вимог партнерів — це питання виживання

Марченко підкреслив, що цьогоріч багато що залежить від дотримання зобов’язань перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

— Існує лише один гіпотетичний ризик ненадходження іноземних кредитів і невиконання бюджету. Це коли якісь зобов'язання, які ми на себе взяли, і ті реформи, які ми передбачаємо на 2025 рік, будуть виконані невчасно. Зараз ми все встигаємо, враховуємо всі сценарії, щоб стабільно забезпечувати виконання бюджету. Ми б дуже хотіли до нього не повертатися і не вносити коригувань протягом року, — говорить Сергій Марченко у коментарі "Телеграфу"

За його словами, у міністерства чітке розуміння того, що виконання вимог партнерів — це питання виживання.

— Ми взяли на себе певні зобов’язання, підписали їх, тож маємо виконувати. Якщо ми хочемо швидко розвиватися, то маємо слідувати обраному європейському вектору. Це наше базове виживання. Тому я не бачу проблем у виконанні будь-яких умов. Інше питання — це завершення розпочатих реформ. Важливо, щоб ми не починали нові реформи, не завершивши попередні, — говорить він.

На думку Марченка, якщо оборонні потреби не зміняться, бюджет і реформи будуть реалізовані. Проте, у разі непередбачуваних обставин, доведеться скорочувати витрати та шукати додаткові джерела фінансування для армії.

Валютний курс

Варто зазначити, що курс долара в бюджеті закладено на рівні 45 гривень. На питання "Телеграфу" чи впевнене міністерство, що вартість американської валюти сягне цієї позначки, Сергій Марченко відповів, що це не більше як індикатив.

— Для міністерства це орієнтовний показник, щоб ми могли складати бюджет і розраховувати наші потенційні запозичення і виплати. І відповідно також це впливає на якийсь компонент податків, які будуть вкладатися, — говорить він.

За словами Міністра фінансів, немає підстав, щоб говорити, що ці індикативні показники мають бути або гіршими, або кращими. Мовляв, якщо поставити таке ж питання Нацбанку, вони сказали б, що буде краще.

— Нам все одно, чесно кажучи. Для міністерства головне, щоб було стабільно. Стабільність є важливим чинником і для громадян. Жодних серйозних коливань курсу ми не очікуємо, — запевнив Марченко.

Партнери знають про ініціативу Зеленського щодо виплати 1000 грн

Особливу увагу міністр приділив питанню фінансування президентської ініціативи — виплат по 1 000 гривень із 1 грудня. Кошти на ці виплати, як говорить Марченко, надходитимуть із залишків соціальних фондів, сформованих у 2023-2024 роках.

— Їх планувалося використати для програм Міністерства економіки. Частина програм реалізується активно, частина — менш активно, що спричинило утворення залишків. Було вирішено спрямувати ці кошти на підтримку споживчого попиту та громадян в зимовий період. Це дозволить підтримати найбільш вразливі категорії населення, — сказав він журналістам.

Як підсумував Марченко, Міністерство інформує партнерів про свої ініціативи, представляючи стратегії та джерела фінансування.