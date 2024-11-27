Умови диктує МВФ? Чому Зеленський не підписує закон про підвищення податків

В Україні працює місія Фонду, за результатами якої має бути озвучено важливе рішення

Президент Володимир Зеленський вже 43 дні не підписує законопроєкт №11416д про підвищення податків заднім числом, тому що в Україні працює місія МВФ. По завершенні її роботи може відбутися зустріч з представниками Офісу глави держави, де буде озвучено умови виділення наступного траншу Фонду.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів економіст Іван Ус. На його думку, саме від висновку МВФ може залежати підписання або ветування документу.

— Ми маємо паузу, яка викликає запитання у суспільства. Адже, відповідно до чинного законодавства, якщо у місячний термін [документ] не підписує президент, закон вважається прийнятим за підписом голови Верховної Ради. Але ми не маємо підпису Стефанчука, тобто очікують рішення МВФ, — висловив припущення експерт.

Він погоджується, що таким чином порушується процедура ухвалення законів, але для України стратегічно важливе збереження відносин з партнерами.

— В бюджеті на наступний рік закладена значна частка зовнішнього фінансування. І щоб цей рік пройти з фінансуванням, нам треба зберігати гарні стосунки з партнерами, насамперед з МВФ, — каже Іван Ус. — Я ніколи не втомлюсь повторювати, що МВФ — це найкраще у світі кредитно-рейтингове агентство. Якщо Фонд дає вам гроші, це означає, що інші дадуть. Тому чекаємо висновку цієї місії.

Експерт зауважив, що коли парламент голосував за закон №11416д, було зрозуміло, що податки потрібно піднімати, адже пройти 2025 рік без додаткового навантаження на суспільство буде важко.

— Зараз дивляться, може, вдасться і без цього (підвищення податків. — Ред.). А може, якийсь інший варіант. Наші партнери повинні сказати: "Підтримка України збережеться, навіть якщо ви це не зробите". Якщо така фраза пролунає, ми побачимо вето президента. Якщо така фраза не пролунає — тоді президент підпише, — робить висновок економіст.

Нагадаємо, 30 жовтня сплив час на президентське вето для законопроєкту №11416д.