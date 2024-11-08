В Україні для вчителів введуть спеціальну доплату

Похвальна ініціатива

З 1 січня 2025 року в Україні буде запроваджено щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати педагогів у розмірі 1000 гривень "на руки". Починаючи з вересня, ця виплата збільшиться.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час проведення сьомого регіонального засідання уряду України в Одесі. Ця ініціатива спрямована на підтримку українських освітян.

"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", — йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, це рішення є частиною підтримки освітян, які "навчають та виховують нашу молодь". Адже саме молодь — це майбутнє України і саме вони будуть будувати в подальшому нашу країну.

"Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, днями Міністерство освіти і науки заявило, що для підвищення зарплат вчителям до трьох мінімальних зарплат (передбачених законодавством) потрібні додаткові 270 млрд. грн. гривень. При цьому глава відомства Лісової під час складання бюджету на 2025 рік не наполягав на збільшенні витрат на оплату праці працівників своєї галузі. Як стверджує депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, міністр не зміг захистити свою позицію та просто погоджується з тим, що йому нав’язують.

Зауважимо, що середня зарплата в освітній галузі становить 12 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр освіти Лісової заробив мільйони серед війни. Лише за період січень–вересень 2024 року голова міністерства отримав близько 800 тисяч гривень зарплати.