"Нам все равно, какой курс, главное стабильность": министр финансов о долларе по 45, новом бюджете и его главном условии

Никаких серьезных колебаний курса мы не ожидаем,- заверил министр

Министерство финансов Украины одобряет все необходимые изменения в финансовой политике, в частности, закон о повышении налогов, который сегодня, 28 ноября, подписал Владимир Зеленский. Закон не идеален, но он необходим.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Марченко 28 ноября на пресс-конференции, которая охватывала темы бюджета этого года и изменений в налоговой политике.

Повышение налогов было необходимостью

Одной из ключевых реформ является внесение изменений в Налоговый кодекс, представленных еще 14 июля.

— Правительство оперативно поддержало эти изменения. Затем последовала широкая, в том числе и парламентская, дискуссия. В итоге мы достигли компромисса по законопроекту. Хотя его версия может быть неидеальной, она обеспечивает необходимый финансовый ресурс на следующий год. И что главное: этот ресурс позволит удержать оборонный сектор, – отметил Марченко.

Изменения включают:

повышение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем;

налогообложение доходов банковской системы на уровне 50%;

введение военного сбора для ФЛП.

Также предусмотрен рост акцизов на отдельные товары, установление минимальных ставок налога на пользование природными ресурсами и увеличение рентных платежей.

Важным решением явилось и ретроспективное применение определенной части налоговых норм с 1 декабря 2024 года. По словам министра, это позволит избежать бюджетных разрывов, обеспечив финансирование оборонного сектора без сокращения социальных выплат, таких как пенсии или стипендии.

Сформировать бюджет в этом году было сложно

Как сообщил Министр финансов Сергей Марченко, подготовка бюджета-2025 была непростой из-за необходимости значительного международного финансирования. Украина рассчитывает на внешнюю помощь в размере 34 млрд долларов США, часть из которых будут составлять доходы от замороженных российских активов, аккумулированных в Европе.

В то же время бюджет предусматривает дефицит в 19,4 млрд гривен, что соответствует показателям прошлых лет. Основными направлениями расходов остаются финансирование обороны и минимизация социальных рисков.

Особое внимание уделено поддержке учителей, для которых обещают долгожданное повышение доплат. Поскольку в прошлые годы ощутимых изменений в их зарплате не было, правительство пойдет на это решение в этом году.

В конце концов минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются на уровне декабря 2024 года.

Выполнение требований партнеров – это вопрос выживания

Марченко подчеркнул, что в этом году многое зависит от соблюдения обязательств перед международными партнерами, в частности, МВФ.

— Есть только один гипотетический риск непоступления иностранных кредитов и невыполнение бюджета. Это когда какие-то обязательства, которые мы взяли на себя, и те реформы, которые мы предусматриваем на 2025 год, будут выполнены несвоевременно. Сейчас мы все успеваем, учитываем все сценарии, чтобы стабильно обеспечивать исполнение бюджета. Мы бы очень хотели к нему не возвращаться и не вносить корректировки в течение года, — говорит Сергей Марченко в комментарии "Телеграфу".

По его словам, у министерства четкое понимание того, что выполнение требований партнеров – это вопрос выживания.

— Мы взяли на себя определенные обязательства, подписали их, поэтому должны выполнять. Если мы хотим быстро развиваться, то должны следовать избранному европейскому вектору. Это наша базовая выживаемость. Потому я не вижу проблем в выполнении каких-либо условий. Другой вопрос – это завершение начатых реформ. Важно, чтобы мы не начинали новые реформы, не завершив предыдущих, — говорит он.

По мнению Марченко, если оборонные нужды не изменятся, бюджет и реформы будут реализованы. Однако в случае непредвиденных обстоятельств придется сокращать расходы и искать дополнительные источники финансирования для армии.

Валютный курс

Стоит отметить, что курс доллара в бюджете заложен на уровне 45 гривен.

— Для министерства это ориентировочный показатель, чтобы мы могли составлять бюджет и рассчитывать наши потенциальные заимствования и выплаты. И соответственно это также влияет на какой-то компонент налогов, которые будут вкладываться, — говорит он.

По словам Министра финансов, нет оснований говорить, что эти индикативные показатели должны быть или хуже, или лучше. Мол, если задать такой же вопрос Нацбанку, они бы сказали, что будет лучше.

– Нам все равно, честно говоря. Для министерства главное, чтобы было стабильно. Стабильность является важнейшим фактором и для граждан. Никаких серьезных колебаний курса мы не ожидаем,– заверил Марченко.

Партнеры знают об инициативе Зеленского по выплате 1000 грн

Особое внимание министр уделил вопросу финансирования президентской инициативы — выплат по 1000 гривен с 1 декабря. Средства на эти выплаты, как говорит Марченко, будут поступать из остатков социальных фондов, сформированных в 2023-2024 годах.

– Их планировалось использовать для программ Министерства экономики. Часть программ реализуется активно, часть — менее активно, что повлекло за собой образование остатков. Было решено направить эти средства в поддержку потребительского спроса и граждан в зимний период. Это позволит поддержать наиболее уязвимые категории населения, — сказал он журналистам.

Как подытожил Марченко, Министерство информирует партнеров о своих инициативах, представляя стратегии и источники финансирования.